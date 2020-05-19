Вт, 19.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова

В Дании открылись кафе, рестораны и бары

Люди сидят в кафе в Копенгагене.

ФОТО: RITZAU SCANPIX/via REUTERS

Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в понедельник, сообщает The Local. Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга, пишет Newsru.

Также между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита, например пластиковый экран. Наконец, владельцы заведений должны обеспечить посетителям возможность помыть руки.

Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончались, передает "Интерфакс".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ