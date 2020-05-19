В Дании открылись кафе, рестораны и бары

Также между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита, например пластиковый экран. Наконец, владельцы заведений должны обеспечить посетителям возможность помыть руки.

Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.