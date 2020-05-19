Наркотики. Снимок иллюстративный. ФОТО: shutterstock.com

Всемирный карантин из-за коронавируса подорвал наркоторговлю, однако временное облегчение чревато проблемами уже в ближайшем будущем, когда наркотрафик восстановится, а экономика - наоборот, предупредила ООН.

Наркобароны сидят на крупных партиях нераспроданного кокаина и героина и готовятся завалить рынок дешевым нелегальным товаром, как только откроются границы, полетят самолеты и снимется с якоря торговый флот. Это плохие новости для населения планеты, здоровье которого и без того подорвано эпидемией Covid-19 и ростом потребления синтетических наркотиков.

И пусть карантин повсеместно сократил преступность, грядущий экономический кризис - худший за столетие - может все изменить. Он подстегнет производство наркотических и психотропных веществ и сделает нелегальный бизнес привлекательным для многих оказавшихся за чертой бедности людей, предупредило Управление ООН по наркотикам и преступности.

«Спад экономики из-за Covid-19 может надолго изменить наркорынок... С оглядкой на опыт финансового кризиса 2008 года можно смело предположить, что страны урежут бюджеты на борьбу с наркоторговлей, потребление наркотиков вырастет и сместится в сторону более дешевых субстанций, а случаи передозировок и серьезного ущерба здоровью участятся», - пишут докладчики ООН.

Как вирус изменил наркоторговлю

Из-за коронавируса в большинстве стран мира наркотиков стало меньше и они подорожали, потому что пандемия обернулась закрытыми границами и опустевшими городами. Карантин перекрыл пути доставки и осложнил розничную торговлю нелегальными субстанциями. Социальное дистанцирование, закрытые клубы, запрет на массовые мероприятия и частные тусовки временно сжали рынок.

С другой стороны, в странах-экспортерах наркотиков, прежде всего героина и кокаина, цены, наоборот, упали. А производство в целом осталось прежним.

Наркомафия приспосабливается и не теряет времени даром.

«Похоже, наркоторговцы адаптируются к работе в новых условиях, а некоторые пользуются ситуацией и пытаются улучшить свой имидж, предоставляя услуги населению, особенно его самым уязвимым группам», - говорится в исследовании ООН.

«Нынешний кризис потенциально ухудшит положение уязвимых групп населения. Люди все чаще будут браться за нелегальную работу, чтобы компенсировать потерю законного дохода», - говорится в докладе.

Но полностью приспособиться к таким потрясениям, как транспортный коллапс, обрушение международной торговли и перекрытие границ, невозможно. Почти половина населения планеты этой весной оказалась на карантине.

В результате сократились и производство, и перевозка, и потребление наркотиков в мире.

«Наркодельцы всецело зависят от законной оптовой торговли, которую они используют как прикрытие, и от индивидуальных розничных распространителей наркотиков. Поэтому карантинные меры, введенные властями для борьбы с Covid-19, неизбежно сказываются на всех аспектах незаконного оборота наркотиков», - отмечает Управление ООН по наркотикам.

Во многих странах во всех концах света ООН отметила дефицит целых классов наркотических веществ, рост цен, снижение качества и переход потребителей на синтетические наркотики или заместительную терапию.

Самый устойчивый к кризису наркотик

Карантин оказался особенно эффективным в борьбе с поставками опиатов, в первую очередь героина.

По данным ООН, примерно 90% трафика опиатов приходится на наземные маршруты, тогда как почти весь кокаин перевозится морем. Однако эпидемия Covid-19 постепенно меняет положение дел.

Из-за карантина и закрытых границ традиционный путь афганского героина в Россию и Европу через Центральную Азию стал опаснее для наркокурьеров, и часть трафика была переброшена в море, на «южный коридор», полагает ООН, ссылаясь на участившиеся случаи перехвата поставок героина в Индийском океане.

Аналогичные изъятия крупных партий кокаина в европейских портах демонстрируют другую тенденцию. В условиях паралича международного авиасообщения поставщики кокаина в Европу из Латинской Америки заместили те несколько процентов трафика, которые приходились на самолеты, традиционными для них морскими перевозками.

Производство пострадало меньше трафика и рискует только вырасти, предупреждает ООН.

И тут снова в проигравших - поставщики героина. Сейчас самый разгар страды в ключевом регионе - Афганистане, но трудоемкий сбор урожая опийного мака требует привлечения большого количества мигрантов, которых отпугивают не только закрытые границы, но и собственно вирус.

А из-за мирового карантина афганцам стало сложнее закупать и завозить компоненты, необходимые для производства героина из опия-сырца. Это чревато сокращением выпуска героина в регионе, на который приходится более 80% мировых поставок опиатов и который является основным источником героина в Европе, России и на Ближнем Востоке.

В двух других ключевых регионах сложностей с производством ООН не наблюдает. В Мьянме урожай опиумного мака был собран еще до начала пандемии, и пока в "Золотом треугольнике" проблема только со спросом на основном для них китайском рынке из-за ограничений на перевозки и перемещение людей.

В Мексике опий-сырец собирают два-три раза в год в значительно меньших масштабах и в такой глуши, которая безо всякого карантина отрезана от мира. Там производство падает не из-за коронавируса, а ввиду другой эпидемии - опиоидов. Она охватила главный рынок сбыта мексиканского героина - США.

Не сказался коронавирус и на производстве кокаина, которым мир снабжают Колумбия, Боливия и Перу.

В Южной Америке погоду в нелегальном бизнесе пока определяют другие факторы, отмечает ООН. В Колумбии наблюдается небольшой спад в связи с уничтожением плантаций властями и дефицитом бензина ввиду потери венесуэльской контрабанды. В Боливии, напротив, наблюдается подъем наркобизнеса благодаря политической нестабильности.

Однако уже в ближайшем будущем эпидемия Covid-19 способна привести к росту производства кокаина, поскольку в условиях надвигающегося экономического кризиса и бедности даже нынешние невысокие цены окажутся для крестьян привлекательным и они вернутся к выращиванию коки, опасается ООН.

А вот с синтетическими наркотиками дела уже обстоят неважно.

В отличие от героина и кокаина, имеющих определенные регионы производства и маршруты трафика, производство опиодиов и амфетаминов в большинстве стран локализовано. Поэтому карантин и перебои в международной торговле в этом случае повлияли лишь на те страны, которые импортируют прекурсоры, отмечает ООН.

Список невелик: в Мексике дефицит прекурсоров подорвал производство опиоидов фентанилов, в Чехии, Сирии и Ливане по той же причине ООН ожидает дефицита метамфетамина и других стимуляторов амфетаминового ряда.

Там же, где прекурсоры производятся внутри страны, коронавирус не смог помешать производству синтетических наркотиков, отмечает ООН и приводит в качестве примера мефедрон в России.

А лидером устойчивости к кризису оказался каннабис, следует из доклада ООН.

«Крупные партии продуктов каннабиса перехватывают на Ближнем Востоке и в Северной Африке прежними темпами, и это дает основания предполагать, что ограничения, связанные с Covid-19, никак не сказались на объемах поставки смолы каннабиса в Европу», - говорится в документе.