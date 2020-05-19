Урмас Сыырумаа снова поборется за пост президента Эстонского олимпийского комитета

Исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) созвал на 8 июня общий съезд организации. Он пройдет на таллиннском стадионе "Кадриорг", пишет Rus.ERR.
Главной задачей съезда станут выборы нового президента и руководящих органов ЭОК. Также на съезде утвердят хозяйственный отчет организации за 2019 год.
Борьбу за пост президента будут вести два кандидата - действующий руководитель организации Урмас Сыырумаа и ее вице-президент Тыну Тынисте.
Для выдвижения на пост кандидата в президенты необходимы были голоса 15 членов ЭОК. Урмаса Сыырумаа представили на пост кандидата 75 членов ЭОК, Тыну Тынисте - 20.
Сыырумаа возглавляет Эстонский олимпийский комитет с марта 2015 года.