Британский парламент положил конец свободной трудовой иммиграции из ЕС

Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. По словам министра внутренних дел Прити Пател, новая иммиграционная система будет "более надежной, справедливой и простой". Кроме того, она сыграет "существенную роль" в оздоровлении британской экономики от последствий пандемии коронавируса, заявила британский министр.

Выдача британских трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая еще в феврале была представлена правительством Бориса Джонсона. Она предоставляет преимущество работникам, обладающим "особенной квалификацией". В частности, больше всего баллов получат те, кто уже имеет предложение о трудоустройстве в Великобритании, а также обладатели нужных в этой стране профессий или ученых степеней по научно-техническим специальностям.

Переговоры о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя зашли в тупик

Между тем переговоры Великобритании и ЕС о взаимоотношениях после "Брекзита" зашли в тупик. 15 мая по окончании третьего раунда переговоров представители обеих сторон выступили с обоюдными упреками в отсутствии подвижек по центральному вопросу о конкуренции в торговых отношениях. Главный переговорщик ЕС по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил об отсутствии стремления Лондона завершить диалог, а также о поиске британцами выгоды от доступа к единому рынку ЕС без сопутствующих обязательств.

Представитель британского правительства Дэвид Фрост видит главное препятствие в переговорах в настойчивом требовании ЕС включить набор новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых правил игры, которые привяжут Великобританию к законам и стандартам Евросоюза.