Вт, 19.05.2020
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Президент Керсти Кальюлайд провозгласила два закона

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tairo Lutter

Президент Керсти Кальюлайд во вторник провозгласила Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях и Закон о внесении изменений в Закон о радиации и в Закон о государственных пошлинах. 

Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях был инициирован комиссией по гособороне Рийгикогу в связи с созданием сетей связи и предоставления через них услуг использования безопасных технологий и надежных партнеров для обеспечения национальной безопасности.

Закон о внесении поправок в Закон о радиации и Закон о госпошлинах был инициирован правительством и разъясняет положения закона о радиации, приводя их в соответствие с директивой Euratom и предложениями аудита Международного агентства по атомной энергии. 

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