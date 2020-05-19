Президент Керсти Кальюлайд провозгласила два закона

Президент Керсти Кальюлайд во вторник провозгласила Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях и Закон о внесении изменений в Закон о радиации и в Закон о государственных пошлинах.
Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях был инициирован комиссией по гособороне Рийгикогу в связи с созданием сетей связи и предоставления через них услуг использования безопасных технологий и надежных партнеров для обеспечения национальной безопасности.
Закон о внесении поправок в Закон о радиации и Закон о госпошлинах был инициирован правительством и разъясняет положения закона о радиации, приводя их в соответствие с директивой Euratom и предложениями аудита Международного агентства по атомной энергии.