Президент Керсти Кальюлайд утвердила два закона

Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях был инициирован комиссией по гособороне Рийгикогу в связи с созданием сетей связи и предоставления через них услуг использования безопасных технологий и надежных партнеров для обеспечения национальной безопасности.

Закон о внесении поправок в Закон о радиации и Закон о госпошлинах был инициирован правительством и разъясняет положения закона о радиации, приводя их в соответствие с директивой Euratom и предложениями аудита Международного агентства по атомной энергии.