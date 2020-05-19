Вопиющая кража в Таллинне: полиция ищет украденный с могилы ценный и уникальный подсвечник

Полиция просит помощи в поисках украденного в Таллинне с одной из могил кладбища Пярнамяэ ценного подсвечника.
О пропаже большого металлического подсвечника полиции сообщили 18 мая, воры использовали для совершения кражи металлорежущий инструмент.
Автор подсвечника, находившегося на могиле более 30 лет, художник по стеклу Долорес Хоффманн. Данный подсвечник является уникальной работой, в которой использованы стеклянные блоки толщиной 10 см желтого, красного, синего и зеленого цвета в форме ромба и направленные в разные стороны света.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления времени кражи полиция начала уголовное делопроизводство.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о данной краже либо местонахождении украденной вещи, просим сообщить полиции по адресам э-почты kaja.friedemann@politsei.ee или pohja.vihje@politsei.ee.