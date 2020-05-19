Вт, 19.05.2020
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  • Вопиющая кража в Таллинне: полиция ищет украденный с могилы ценный и уникальный подсвечник

Вопиющая кража в Таллинне: полиция ищет украденный с могилы ценный и уникальный подсвечник

Украденный с одной из могил на Пярнамяэ подсвечник.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках украденного в Таллинне с одной из могил кладбища Пярнамяэ ценного подсвечника.

О пропаже большого металлического подсвечника полиции сообщили 18 мая, воры использовали для совершения кражи металлорежущий инструмент.

 Фото одной из могил на Пярнамяэ, с которой было украден подсвечник.

ФОТО: Politsei

Автор подсвечника, находившегося на могиле более 30 лет, художник по стеклу Долорес Хоффманн. Данный подсвечник является уникальной работой, в которой использованы стеклянные блоки толщиной 10 см желтого, красного, синего и зеленого цвета в форме ромба и направленные в разные стороны света.

Фото одной из могил на Пярнамяэ, с которой было украден подсвечник.

ФОТО: Politsei

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления времени кражи полиция начала уголовное делопроизводство.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о данной краже либо местонахождении украденной вещи, просим сообщить полиции по адресам э-почты kaja.friedemann@politsei.ee или pohja.vihje@politsei.ee.

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