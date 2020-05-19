Вопиющая кража в Таллинне: полиция ищет украденный с могилы ценный и уникальный подсвечник

Фото одной из могил на Пярнамяэ, с которой было украден подсвечник.

Автор подсвечника, находившегося на могиле более 30 лет, художник по стеклу Долорес Хоффманн. Данный подсвечник является уникальной работой, в которой использованы стеклянные блоки толщиной 10 см желтого, красного, синего и зеленого цвета в форме ромба и направленные в разные стороны света.