Жительница Эстонии пришла к матери и заподозрила неладное не зря
Вчера в 7:13 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Маарья-Магдалеэна, волость Тарту, пожилая женщина не открывает дверь дочери: видимо, упала и не может подняться, пишет Tartu Postimees.
С разрешения дочери спасатели взломали дверь, и дочь вместе с работниками скорой помощи проникла внутрь.
Спасателям и скорой помощи часто приходится выезжать на вызовы, связанные с тем, что упавшему у себя дома человеку нужна помощь, которой порой приходится ждать часами. Пожилых и людей с ограниченной подвижностью нужно защитить от падений или от их серьезных последствий, а как это сделать, можно спросить у социального работника.
Важно, чтобы люди с ограниченной подвижностью и плохим состоянием здоровья при передвижении по дому постоянно имели при себе мобильный телефон, чтобы при необходимости обратиться за помощью.