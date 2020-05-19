Жительница Эстонии пришла к матери и заподозрила неладное не зря

Спасателям и скорой помощи часто приходится выезжать на вызовы, связанные с тем, что упавшему у себя дома человеку нужна помощь, которой порой приходится ждать часами. Пожилых и людей с ограниченной подвижностью нужно защитить от падений или от их серьезных последствий, а как это сделать, можно спросить у социального работника.