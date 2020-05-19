Вт, 19.05.2020
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  • Жительница Эстонии пришла к матери и заподозрила неладное не зря

Жительница Эстонии пришла к матери и заподозрила неладное не зря
Понадобилась помощь спасателей и скорой

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Вчера в 7:13 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Маарья-Магдалеэна, волость Тарту, пожилая женщина не открывает дверь дочери: видимо, упала и не может подняться, пишет Tartu Postimees.

С разрешения дочери спасатели взломали дверь, и дочь вместе с работниками скорой помощи проникла внутрь.

Спасателям и скорой помощи часто приходится выезжать на вызовы, связанные с тем, что упавшему у себя дома человеку нужна помощь, которой порой приходится ждать часами. Пожилых и людей с ограниченной подвижностью нужно защитить от падений или от их серьезных последствий, а как это сделать, можно спросить у социального работника.

Важно, чтобы люди с ограниченной подвижностью и плохим состоянием здоровья  при передвижении по дому постоянно имели при себе мобильный телефон, чтобы при необходимости обратиться за помощью.

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