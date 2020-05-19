Жительница Эстонии пришла к матери, заподозрила неладное и не зря
Вчера в 7:13 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Маарья-Магдалеэна, волость Тарту, пожилой человек, видимо, упал у себя дома, не может подняться и потому не открывает дверь дочери, пишет Tartu Postimees.
С разрешения дочери спасатели с помощью лома взломали дверь, и дочь вместе с работниками скорой помощи проникла внутрь.
Спасателям и скорой помощи часто приходится выезжать на вызовы, связанные с тем, что упавшему у себя дома человеку нужна помощь, которой порой приходится ждать часами. Пожилых и людей с ограниченной подвижностью нужно защитить от падений или их серьезных последствий. Для этого можно спросить совета у социального работника.
Важно, чтобы люди с ограниченной подвижностью и плохим состоянием здоровья имели при себе мобильный телефон при передвижении по дому, чтобы при необходимости обратиться за помощью.