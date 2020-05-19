Фото ⟩ В Пыхья-Таллинне продается стильная отреставрированная квартира

Квартира с высокими потолками в построенном в 1912 каменном году доме ждет новых хозяев, рассказывает Kodustiil.
Нечасто в продаже появляются квартиры с потолками высотой 3,8 метров! Квартира площадью 60,3 м2 полностью реновирована, в интерьере удачно воссоздан стиль начала ХХ века. Цена квартиры - 145 000 евро.
В квартире сохранены многие исторические детали: межкомнатные двери, косяки и частично лепные карнизы. Восстановлены арочные потолки, розетка и карнизы в спальне. В квартире очень хорошая планировка: окна выходят на обе стороны дома. С парковкой тоже нет проблем.
Прочитать подробную информацию о продаже и посмотреть красивые фотографии можно на странице портала недвижимости KV.EE.