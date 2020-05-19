Коронакризис загнал бизнесвумен за кассу супермаркета

Еще несколько месяцев назад она была мелким предпринимателем, но из-за коронавируса бизнесвумен пришлось сесть за кассовый аппарат в магазине.
В течение нескольких лет Кайре Якобсон управляла магазином домашнего сидра, который находится рядом с автобусным вокзалом в Таллинне.
«Не могу сказать, что это было малое предприятие. Скорее это был нишевой бизнес. Конечно, он не приносил огромной прибыли. И особенно в нынешнее время. Но мировая экономика находится сегодня на пороге больших перемен. Меняется стиль, привычки. И кажется, что наступает новое время… Малым предприятиям нет смысла давать кредиты: они приносят мало денег в бюджет. Но с другой стороны, ведь никто не анализировал того, насколько дорого обходится поддерживать крупные предприятия. Мы из тех, кто никогда ничего не просит. У нас это даже, что ли зазорно», - говорит она.
По словам Кайре, в условиях нынешнего коронакризиса было решено прикрыть именно малоэффективные, так называемые нишевые предприятия. И так в марте ей пришлось прикрыть свою лавочку.
«Будучи мелким предпринимателем, приходится много спотыкаться. Мне пришлось взять ипотечный кредит. Ведь малым бизнесменам практически невозможно взять кредит под развитие и расширение своего бизнеса и чтобы он был на нормальных условиях. Они жестко требуют, чтобы были поручитель или залог», - говорит Кайре.
Кредиты для малого бизнеса действительно сопряжены с большими рисками. И поскольку рисков много, то банки требуют прочные гарантии. Особенно, когда речь идет о нишевом бизнесе, как в этом случае. Со слезами на глазах Кайре пришлось попрощаться с делом всей своей жизни.
«Пришлось оглядеться, и тогда я поняла, что магазины сегодня приносят прибыль. И надо идти туда, пока я не найду место с высокой зарплатой или то, которое соответствовало бы образованию. Но первой была реакция, что нужно идти в магазин - там я сразу получу работу. На зарплату кассира в Rimi я смогла рассчитаться хотя бы по коммунальным счетам. Арендодатель в свою очередь предлагал другой вариант, что я оплачиваю половину коммунальных счетов и другая половина - это мое личное поручительство», - рассказывает предпринимательница.
Арендодатель потребовал от Кайре оплатить коммунальные счета к концу мая и лично поручиться своим имуществом за возникшую задолженность.
Кайре приходилось платить за магазин где-то 600 евро ежемесячно, но в разгар пандемии эта ноша стала для нее непосильной. У нее не было и никаких накоплений. «Я была согласна сесть за кассу в Rimi, чтобы удержать бизнес», - признается Кайре. На сегодняшний день из хозяйки магазина напитков Кайре переквалифицировалась в кассира.
«В центре подготовки Rimi мне сказали, что у них 300 человек заболело. Не знаю, коронавирус у них или грипп - но они заболели. У них большой дефицит персонала. И я сразу за это зацепилась. Сегодня я работаю четыре дня с 9 до 21 вечера. После первой смены приехала сразу же сюда. Начала собирать все. И потом так еще четыре дня подряд. Спала между делом по 2-3 часа. Но я не ною и не ищу сейчас сочувствия», - говорит стойкая женщина. Она признается, что у нее даже времени не было, чтобы поплакать. Решать надо было молниеносно. Магазин напитков закрылся, надо было паковать вещи и впереди ждала новая работа.
От лица микропредпринимателей Кйайре написала в Министерство экономики, попросив чиновников обратить проблемы на данный сегмент бизнеса. Написала она и в Кассу страхования от безработицы, попросив обратить внимание на ситуацию с малым бизнесом и теми предпринимателями, которые не платят себе зарплаты.
«Без каких-либо пособий сегодня остались те предприниматели, которые не выплачивают себе зарплаты. А если платишь, тогда у тебя есть право ходатайствовать о пособии в Кассе страхования от безработицы. Просто надо показать, что ты остался безработным. В ответ - спасибо, что написали, но мы советуем вам обратиться в местное самоуправление. Это значит, что мне надо встать на учет как малоимущей, чтобы получать прожиточное пособие. И еще, хотелось бы обратить внимание на то, что отсутствие зарплаты - это не какая-то схема, - настаивает Кайре. Об этом надо сказать, чтобы люди понимали, что такое предпринимательство. Когда мои расходы выше, чем мои доходы, то в регистре появляются извещения, мол сделайте что-то, ваше предприятие не приносит доход. Но я не могу выплачивать себе зарплату, когда мои доходы низкие. И это не схема».
Активная предпринимательница завела на Facebook страничку страничку Väikeettevõtja toetuseks. «У меня просьба для всех предпринимателей малого бизнеса: подписывайтесь на эту страничку. Прежде всего те микропредприниматели, которые не выплачивают себе зарплаты. Давайте вместе напишем обращение правительству!» - призывает она не сидеть сложа руки.
«Просто вбейте väikeettevõtja toetuseks в строке поиска. В Männiku Rimi не хватает еще 16 сотрудников. Так что можете мне написать, если хотите составить нам компанию и сколотить классную команду. А я передам информацию заведующей магазином. Из-за кассы я вижу, как выглядит настоящая Эстония. Я вижу людей, которые приходят и говорят “я смогу поесть. я еще буду жить”. Это настолько серьезный момент. Ведь эта клиентура появилась не из-за коронавируса. Эти люди постоянно вокруг нас», - говорит она.
Подробности смотрите в передаче Kuuuurija.