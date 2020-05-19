Коронакризис загнал бизнесвумен за кассу супермаркета

В течение нескольких лет Кайре Якобсон управляла магазином домашнего сидра, который находится рядом с автобусным вокзалом в Таллинне.

«Не могу сказать, что это было малое предприятие. Скорее это был нишевой бизнес. Конечно, он не приносил огромной прибыли. И особенно в нынешнее время. Но мировая экономика находится сегодня на пороге больших перемен. Меняется стиль, привычки. И кажется, что наступает новое время… Малым предприятиям нет смысла давать кредиты: они приносят мало денег в бюджет. Но с другой стороны, ведь никто не анализировал того, насколько дорого обходится поддерживать крупные предприятия. Мы из тех, кто никогда ничего не просит. У нас это даже, что ли зазорно», - говорит она.

По словам Кайре, в условиях нынешнего коронакризиса было решено прикрыть именно малоэффективные, так называемые нишевые предприятия. И так в марте ей пришлось прикрыть свою лавочку.

«Будучи мелким предпринимателем, приходится много спотыкаться. Мне пришлось взять ипотечный кредит. Ведь малым бизнесменам практически невозможно взять кредит под развитие и расширение своего бизнеса и чтобы он был на нормальных условиях. Они жестко требуют, чтобы были поручитель или залог», - говорит Кайре.

Кредиты для малого бизнеса действительно сопряжены с большими рисками. И поскольку рисков много, то банки требуют прочные гарантии. Особенно, когда речь идет о нишевом бизнесе, как в этом случае. Со слезами на глазах Кайре пришлось попрощаться с делом всей своей жизни.

«Пришлось оглядеться, и тогда я поняла, что магазины сегодня приносят прибыль. И надо идти туда, пока я не найду место с высокой зарплатой или то, которое соответствовало бы образованию. Но первой была реакция, что нужно идти в магазин - там я сразу получу работу. На зарплату кассира в Rimi я смогла рассчитаться хотя бы по коммунальным счетам. Арендодатель в свою очередь предлагал другой вариант, что я оплачиваю половину коммунальных счетов и другая половина - это мое личное поручительство», - рассказывает предпринимательница.

Арендодатель потребовал от Кайре оплатить коммунальные счета к концу мая и лично поручиться своим имуществом за возникшую задолженность.

Кайре приходилось платить за магазин где-то 600 евро ежемесячно, но в разгар пандемии эта ноша стала для нее непосильной. У нее не было и никаких накоплений. «Я была согласна сесть за кассу в Rimi, чтобы удержать бизнес», - признается Кайре. На сегодняшний день из хозяйки магазина напитков Кайре переквалифицировалась в кассира.