Решение популярных магазинов одежды закрыть примерочные кабины вызвало гнев покупателей

В понедельник в торговом центре Uku keskus в Вильянди в магазине одежды Takko была открыта только дна примерочная кабина. В предназначенном для молодежи New Yorker и торгующем в основном детской одеждой и игрушками Pepco все примерочные кабины были закрыты. В этих магазинах имелись запрещающие примерку вещей таблички, информирующие, что купленный и не подошедший товар можно обменять в течение 14 дней.

Поход в магазин New Yorker вызвал у жительницы Вильянди Моники Саар негодование, так как выяснилось, что она не может примерить джинсы. «Впервые за долгое время мы пошли в магазин, чтобы обновить гардероб. В New Yorker выбрали несколько вещей и уже направились с ними к примерочным, как выяснилось, что они закрыты», - описала Моника Саар.

Гигиена важна

Одним из мест, где клиент может примерить одежду, является Вильяндиский универмаг. По словам менеджера по маркетингу Coop Кристо Мяги, примерочные кабины там дезинфицируют регулярно, как и другие имеющиеся в магазине места общего пользования.

То же самое делают расположенные в Viljandi Centrum магазины Monton и Mosaic. В дополнение к дезинфекции проверочных кабин было принято решение отпаривать одежду после каждого клиента. Так решила вся сеть магазинов Baltika.

Директор по продажам Baltika Бригитта Киппак объяснила, что требования отпаривать одежду магазинам никто не выдвигал, их сеть магазинов приняла такое решение, чтобы повысить чувство безопасности клиентов. «Также мы готовы к тому, что клиенты захотят померить одежду дома. Условия возврата гибкие», - сказала Киппак.

Персонал отпаривает одежду на месте, необходимые для этого средства есть во всех магазинах. Поэтому, по словам Киппак, дополнительных расходов не возникает.

Поскольку покупателей сейчас меньше, чем до коронакризиса, Baltika не считает необходимым закрывать примерочные кабины, поскольку после использования их можно убрать. Но если клиентов встанет больше, не исключены и такие меры предосторожности.

С одеждой домой

По словам Моники Саар, полное закрытие примерочных кабин в New Yorker озадачило покупателей. «Какой-то человек забрался между вешалок и попытался так примерить свои вещи, - описала она. - А мы выбрали джинсы, но не захотели их мерить посреди магазина».

Когда она обратилась к продавцу и спросила, можно ли вернуть нетподошедшие вещи и деньги за них, то услышала в ответ, что их можно только обменять. «Несколько клиентов оставили вещи, когда увидели, что их нельзя примерить. Я ушла из магазина разочарованной. Зачем вообще нужно было открывать магазины? В э-магазине ты и так можешь купить кота в мешке», - негодует Моника Саар.

Кроме того, для нее осталось загадкой, как можно избежать заражения, если люди берут одежду с собой домой, а потом приносят ее обратно в магазин.