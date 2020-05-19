Загляните в морозильную камеру: возможно, что-то пошло не так

Неприятно пахнущие кубики льда

Кубики льда поглощают запахи соседних продуктов, что делает вкус кубиков льда довольно неприятным. Если кубик льда пахнет странно, его нужно выбросить, пишет rd.com.

Забытая в морозилке еда

Замораживать остатки готовых блюд - хороший способ их сохранить. Замороженную еду удобно разогревать в микроволновке прямо в коробке. Однако часто про оставленное "на черный день" забывают, а коробки и пакеты так и остаются лежать в морозильной камере. Вскоре вы даже не вспомните, что там внутри. В этом случае содержимое коробки следует выбросить.

Кофе в зернах

Замораживание кофейных зерен - это популярное средство для сохранения их свежести. Но это не значит, что они остаются свежими на веки вечные. Кофе в зернах не следует хранить в морозилке более трех месяцев.

Перемороженные овощи и мясо непригодны для еды