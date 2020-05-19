Хабиб Нурмагомедов призвал поверить в коронавирус и внять советам врачей

"У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Много людей заболело, много умерло, - заявил Хабиб в ролике, опубликованном в Instagram. - Нам сейчас как никогда важно объединиться. Показать мужество и характер, дисциплину. Только объединившись можно победить этот вирус. Мы должны прислушиваться к нашим врачам и их требованиям. Они хотят, чтобы мы не болели. Чтобы больницы не заполнялись. Там и так не хватает оборудования, медикаментов".

По словам Хабиба, более 20 человек из числа его близких родственников лежало в реанимации, многие из его знакомых умерли от коронавируса.

"У нас через пару дней будет ураза-байрам. Мы привыкли в этот праздник ходить в гости, принимать гостей. Ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят: совершайте дома молитву. Не ходите в гости и к себе не принимайте", - призвал боец.

Спортсмен также рассказал о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который в тяжелом состоянии находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и операцию на сердце на фоне коронавируса, неделю пробыв в коме. По данным ТАСС, в настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В интернете много пишут про отца. Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус ударил по сердцу. Год назад делали операцию на сердце. У него тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы вернул к нам тоже", - сказал Хабиб.