Хабиб Нурмагомедов призвал поверить в коронавирус и внять советам врачей

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал земляков-дагестанцев внять советам врачей и отметить приближающийся праздник разговения ураза-байрам дома - не ходить по гостям и в мечети. Также он рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова, пишет Newsru.
"У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Много людей заболело, много умерло, - заявил Хабиб в ролике, опубликованном в Instagram. - Нам сейчас как никогда важно объединиться. Показать мужество и характер, дисциплину. Только объединившись можно победить этот вирус. Мы должны прислушиваться к нашим врачам и их требованиям. Они хотят, чтобы мы не болели. Чтобы больницы не заполнялись. Там и так не хватает оборудования, медикаментов".
По словам Хабиба, более 20 человек из числа его близких родственников лежало в реанимации, многие из его знакомых умерли от коронавируса.
"У нас через пару дней будет ураза-байрам. Мы привыкли в этот праздник ходить в гости, принимать гостей. Ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят: совершайте дома молитву. Не ходите в гости и к себе не принимайте", - призвал боец.
Спортсмен также рассказал о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который в тяжелом состоянии находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и операцию на сердце на фоне коронавируса, неделю пробыв в коме. По данным ТАСС, в настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"В интернете много пишут про отца. Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус ударил по сердцу. Год назад делали операцию на сердце. У него тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы вернул к нам тоже", - сказал Хабиб.
По данным на понедельник в Дагестане подтверждены 3280 случаев заражения COVID-19. Официально в республике умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657 человек. Кроме того, в Дагестане умерли более 40 врачей.