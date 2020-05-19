Менеджер: я сократил себя в самый трудный момент

Член правления Eesti Talleks Кайдо Падар, возглавляющий также комитет по назначению, выбирающий членов советов госфирм, рассказывает в интервью Postimees, почему в самый сложный момент он покидает должность и почему считает, что вместо электромобилей победу одержат менее экологичные дизельные автомобили.
- Охват Eesti Talleks широк, от развития недвижимости до продажи автомобилей и масел. Как на вас сказался кризис?
- Мой хороший друг Юри Мыйз сказал несколько недель назад, что все руководители должны сейчас ходить с немного судорожным лицом, поскольку необходимо принимать очень трудные решения: сокращать, урезать и экономить. Я справился с этим.
Больше всего пострадала продажа автомобилей. Оборот City Motors и Fakto Auto упал в апреле где-то на 80%. Когда в начале года меня спрашивали, насколько упадут продажи автомобилей, я отвечал, что на 25%. Сегодня я считаю, что падение за год составит даже 60%. Это жестко.
Вторая половина бизнеса – недвижимость. У нас всего 240 арендаторов, с которыми мы усердно заключали договоры. Несмотря на все это мы продолжаем работать над новым городком в начале Мустамяэ-теэ (новый район для бизнеса и жилья, стоимость которого достигает 150 миллионов евро. - Прим. ред.)
- Поговорим подробнее о продаже автомобилей. Какие тенденции можно здесь заметить?
- Я думаю, что эти разговоры, что дизельные авто исчезнут, - это лапша на уши! Напротив, я совершенно искренне уверен, что дизельные авто вернутся в ближайшие годы! Они значительно менее вредны для окружающей среды, чем бензиновые. С другой стороны, они эффективнее, поскольку берут меньше топлива. А это во время кризиса важно для людей. Они думают, пусть будет этот трактор, пусть работает! (Смеется).
- А что тогда будет с электромобилями, которые вы пропагандировали?
- В апреле мы продали два Nissan Leaf. Думаю, то колебание на рынке электромобилей, которое не состоится из-за кризиса, просто будет отложено. Но оно придет.
Еще одна тенденция, которую я прогнозирую, - рост продаж подержанных машин. У нас все больше спрашивают, есть ли они у нас. Железное правило гласит, что на каждые три новых автомобиля продают один подержанный. Теперь эта цифра точно возрасте, до 50% или нет, но возрастет. Даже если к осени в Эстонии будет 100 000 безработных, ездить все-таки надо.
- Сколько вы в Talleks сократили и урезали?
- Я за свою жизнь сократил более тысячи человек. Естественно, я не рад этому, но это необходимо. В Talleks мы сократили в самом начале кризиса где-то 13% работников. Остальным сократили зарплаты и бонусы. Сокращения коснулись всех.
Некоторые наши работники пошли в Комиссию по трудовым спорам, поскольку считают, что мы обошлись с ними плохо при сокращении, не выплатили полностью расчет. В то же время я заверяю, что как работодатель я никогда не экономлю на людях, скорее, наоборот, в последнем расчете пытаюсь отблагодарить работника как только возможно.
- Можно сказать, что в каком-то смысле и вас постигло сокращение, поскольку вы уходите с поста руководителя Talleks в августе. Почему вы уходите?
- Меня учили, что хороший руководитель всегда должен отставить свои амбиции в сторону, какой бы сложной ни была ситуация, и сосредоточиться на том, чтобы предприятию было хорошо.
В Talleks случилось то, что два года назад мы составили для фирмы новую стратегию. Мы считали, что основным бизнесом Talleks станет недвижимость. Фокус в ближайшие годы во многом будет на строительстве, если подумать хотя бы о городке на Мустамяэ-теэ. А я не строительный эксперт. Поэтому я мог бы сказать, что как будто сам вышиб у себя табуретку из-под ног. Talleks 75 лет. Если мы хотим, чтобы он продержался еще столько же, необходимы другие компетенции. Можно, конечно, сказать, что я сократил себя в самое трудное время.
- Вас пугает, что во время кризиса вы можете оказаться безработным?
- Немного. Я же тоже человек. К счастью, я звонил и встречался с людьми, и до 1 августа еще есть немного времени.
- Вы запустили паромное сообщение между островами и материком. Как вам оно видится сегодня?
- У меня очень хороший друг живет на Сааремаа, в волости Лейзи, я иногда езжу туда в гости. Должен признать, что, когда я попадаю на паром, у меня больше ничего не начинает биться. Матросы и другой персонал, с которыми я когда-то тесно общался, меня уже даже не узнают! Т.е. да, на пост руководителя TS Laevade я больше не претендую. (Смеется). В жизни так, что, если ты уже прочел одну книгу, просто так второй раз перечитывать не будешь. Хотелось бы почитать новые интересные книги!
Падар был близким соратником премьер-министра
Родился 14 июля 1971 года. Учился в гимназии Хуго Треффнера. Окончил физкультурный факультет Тартуского университета
Учебу на юридическом факультете ТУ и экономическом факультете ТТУ не окончил.
Места работы: учитель в гимназии Хуго Треффнера
исполнительный директор AS ETI
руководитель по продажам AS I.P.P. Ilutulestikud
руководитель по продажам ASi Rocca al Mare Suurhall
руководитель по связям с общественностью и маркетингу Национальной оперы "Эстония"
Работал в то время, когда Юри Мыйз, Тынис Пальтс и Юри Ратас был мэрами Таллинна, в качестве советника по связям с общественностью. Когда Юри Ратас ушел с поста мэра и стал вице-спикером Рийгикогу, Падар ушел вместе с ним.
В его CV значится, что он поддерживал Ратаса в его повседневной работе.
Позднее Падар занимал ведущие посты в Eesti Post, возглавлял под конец дивизион почтовых услуг.
После этого он ушел руководитель TS Laev, а затем Eesti Talleks.
- Каким бизнесом вы хотели бы руководить?
- Я был в команде трех мэров Таллинна Юри Мыйза, Тыниса Пальтса и Юри Ратаса. - прим. ред.), консультировал их. Помню, когда я сложил свои обязанности, я подумал, что должность советника - лучшая. Даешь советы и ни за что не отвечаешь. А руководитель так не может! Всегда приходится решать и отвечать. Мы в свое время построили TS Laevad c нуля, во времена Eesti Post мы закрыли примерно 200 почтовых контор и сократили 1200 человек. Опыт у меня есть и наверняка он будет где-то необходим. Если вы спрашиваете, в какой сфере я хотел бы руководить, для меня нет разницы. Важно, чтобы я хорошо ладил с владельцем и наше видение совпадало. Во-вторых, то, что я должен быть полезен в своей работе. В-третьих, мне должно быть интересно. Конечно, адреналина времен паромного сообщения я больше не хочу.
- Какие принципы вы считаете важными для руководителя?
- Придерживайся своих обещаний. Всегда относись к коллеге так, как будто вы на равных. Общайся с тем, кто обслуживает клиентов, или бухгалтером, как с равным. Спрашивай, как у них дела. Ободряй и вдохновляй.
- Изменились ли эти принципы во время кризиса?
- Скорее, во время кризиса я стал еще больше общаться с работниками. Каждую неделю шлю им письма, где рассказываю о своих мыслях и идеях. Руководитель познается в кризисе. Все хотят быть руководителям на гребне, делать красивые снимки и показывать цветные графики. Но настоящий руководитель показывает себя именно в кризисной ситуации: как он общается с работниками и какие решения принимает.
- Вы возглавляете комитет по назначению, который избирает членов совета госкомпаний. Что вам больше всего бросилось там в глаза?
- Это отнимает очень много времени. Никто из нас не думал, что так много. Второе замечание, что люди хотят помочь государству. Даже в ситуации, когда многие кандидаты возглавляют или владеют каким-нибудь другим предприятием, которое сейчас необходимо спасать, они хотят дать государству свой совет или прийти на помощь.
Зарплата для них не так важна (500-2000 евро. - прим. ред.). В-третьих, я бы указал, что все страшилки, которые рассказывали - что если в комитет по назначению придут люди с партийной биографией (Реэт Рооз и Арго Лууде. - прим. ред.), он станет политически ангажированным или необъективным, абсолютно не отвечает действительности. Весь комитет по назначению очень профессионален и работящ!
- В последнее время наделало много шуму, что члены совета Eesti Raudtee решили во время кризиса выплатить руководству премию в размере свыше 20 000 евро. Вы считаете это правильным?
- Важно договориться, на основании чего выплачивается премия. Это называется картой результатов. Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Может быть, именно результат предыдущего года был для фирмы рекордным! Eesti Raudtee мне трудно комментировать, поскольку я не знаю, какие у них были показатели, на основании которых выплатили премии. Я знаю лишь то, что государственная дотация с каждым годом увеличивалась, а объем перевозок уменьшался.