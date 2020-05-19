Менеджер: я сократил себя в самый трудный момент

В Talleks случилось то, что два года назад мы составили для фирмы новую стратегию. Мы считали, что основным бизнесом Talleks станет недвижимость. Фокус в ближайшие годы во многом будет на строительстве, если подумать хотя бы о городке на Мустамяэ-теэ. А я не строительный эксперт. Поэтому я мог бы сказать, что как будто сам вышиб у себя табуретку из-под ног. Talleks 75 лет. Если мы хотим, чтобы он продержался еще столько же, необходимы другие компетенции. Можно, конечно, сказать, что я сократил себя в самое трудное время.

- Вас пугает, что во время кризиса вы можете оказаться безработным?

- Немного. Я же тоже человек. К счастью, я звонил и встречался с людьми, и до 1 августа еще есть немного времени.

- Вы запустили паромное сообщение между островами и материком. Как вам оно видится сегодня?

- У меня очень хороший друг живет на Сааремаа, в волости Лейзи, я иногда езжу туда в гости. Должен признать, что, когда я попадаю на паром, у меня больше ничего не начинает биться. Матросы и другой персонал, с которыми я когда-то тесно общался, меня уже даже не узнают! Т.е. да, на пост руководителя TS Laevade я больше не претендую. (Смеется). В жизни так, что, если ты уже прочел одну книгу, просто так второй раз перечитывать не будешь. Хотелось бы почитать новые интересные книги!

Падар был близким соратником премьер-министра Родился 14 июля 1971 года. Учился в гимназии Хуго Треффнера. Окончил физкультурный факультет Тартуского университета Учебу на юридическом факультете ТУ и экономическом факультете ТТУ не окончил. Места работы: учитель в гимназии Хуго Треффнера исполнительный директор AS ETI руководитель по продажам AS I.P.P. Ilutulestikud руководитель по продажам ASi Rocca al Mare Suurhall руководитель по связям с общественностью и маркетингу Национальной оперы "Эстония" Работал в то время, когда Юри Мыйз, Тынис Пальтс и Юри Ратас был мэрами Таллинна, в качестве советника по связям с общественностью. Когда Юри Ратас ушел с поста мэра и стал вице-спикером Рийгикогу, Падар ушел вместе с ним. В его CV значится, что он поддерживал Ратаса в его повседневной работе. Позднее Падар занимал ведущие посты в Eesti Post, возглавлял под конец дивизион почтовых услуг. После этого он ушел руководитель TS Laev, а затем Eesti Talleks.

- Каким бизнесом вы хотели бы руководить?