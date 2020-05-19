Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

В России за последние сутки выявили еще 9 263 случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших вплотную приблизилось к 300 тысячам.

Всего на данный момент диагноз подтвердился у 299 941 человека в стране. Умерли 2 837 человек (из них за последние сутки - 115), вылечились и были выписаны из больниц 76 130 человек (из них за последние сутки - 5 921).

Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 19 мая.

В московской больнице от коронавируса вылечили двух пациенток старше 100 лет

Из московской клинической больницы №52 после успешного лечения от коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Они продолжат наблюдаться в реабилитационном стационаре, пояснила главврач 52-й ГКБ Марьяна Лысенко.

Она отметила, что для старшего поколения коронавирус представляет особую опасность: "С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания".

В Красноярском крае развернули военный госпиталь

В поселке Еруда Красноярского края, где произошла вспышка коронавируса на предприятии по добыче золота, развернут военный мобильный госпиталь, сообщило минобороны.

Он рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией, рассказали в ведомстве. В госпитале имеется четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вспышку коронавируса в Красноярском крае зарегистрировали работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК) золотодобывающей компании "Полюс". По данным на понедельник, на предприятии было выявлено 866 случаев коронавируса.

Директор компании Павел Грачев заявил журналистам, что угрозы приостановки работы комбината из-за коронавируса нет.

Пятеро сенаторов переболели короновирусом

В Совете Федерации коронавирусной Covid-19 переболели пять человек, сказала Интерфаксу спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации. Кто-то контактировал с родственниками, другие причины. Большая часть больничных уже закрыта", - сказала она.

Матвиенко добавила, что все необходимые меры для борьбы с коронавирусом в Совете Федерации приняты: проводится регулярная дезинфекция помещений, соблюдается режим самоизоляции.

"Сейчас строго соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование. Мы вынуждены были, как вы понимаете, перейти на форматы видеоконференций, в том числе и с вами, журналистами, общаемся, к сожалению, в таком режиме", - отметила она.

Идею раздать деньги россиянам правительство не рассматривало

Правительство не рассматривало вариант с массовой раздачей россиянам средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал глава минтруда Антон Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности - такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Так он ответил на слова о том, что, задействовав средства ФНБ, можно было бы дать каждому жителю России порядка 54 тысяч рублей.

Разные страны выбирали разные подходы по поддержке экономики и населения, кто-то выплачивал деньги физическим лицам, делая ставку на рыночные отношения и не занимаясь поддержкой предпринимательства, добавил он.

"Мы попытались сформировать некий такой, знаете, комбинированный вариант. То есть у нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан, а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов", - объяснил он.

Минтруд: безработица в России вырастет до 2,5 млн человек

В той же передаче Котяков заявил, что число официальных безработных в России достигло 1,6 млн человек - это вдвое больше, чем в середине апреля.

По прогнозам министерства, уровень безработицы продолжит расти: число официально зарегистрированных безработных может составить 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) может вырасти до 5,3 млн человек.