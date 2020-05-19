Вратарь Михкель Аксалу не заинтересовался предложением "Левадии"

Таллиннская "Левадия" в ближайший месяц рассчитывает найти нового вратаря, который заменил бы завершившего профессиональную карьеру Сергея Лепметса, пишет Rus.ERR.
"Работа по поиску нового вратаря уже началась. Если на эстонском рынке ни кого подходящего найти не удастся, то будем смотреть варианты за границей. Найти нового голкипера планируем в ближайший месяц, а станет ли он нашим первым номером или вторым - это уже покажет время, но понятно, что Артуру Котенко нужен конкурент, так как до конца сезона с одним Котенко мы не дотянем", - сказал во вторник в интервью ERR исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон.
По его словам, накануне, когда Сергей Лепметс подтвердил, что завершает профессиональную карьеру, руководство "Левадии" связалось с опытным вратарем Михкелем Аксалу, который провел 45 матчей за сборную, а сейчас не связан контрактными обязательствами ни с одним из клубов, но он отказался от предложения столичного клуба.