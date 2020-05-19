Вратарь Михкель Аксалу не заинтересовался предложением "Левадии"

"Работа по поиску нового вратаря уже началась. Если на эстонском рынке ни кого подходящего найти не удастся, то будем смотреть варианты за границей. Найти нового голкипера планируем в ближайший месяц, а станет ли он нашим первым номером или вторым - это уже покажет время, но понятно, что Артуру Котенко нужен конкурент, так как до конца сезона с одним Котенко мы не дотянем", - сказал во вторник в интервью ERR исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон.