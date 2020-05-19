ФОТО и ВИДЕО ⟩ Прекрасный летний дом на берегу моря ищет покупателя

Недвижимость в Пярнумаа состоит из двух участков: застроенный - Laane и не застроенный - Väike-Laane. Общая площадь недвижимости - 3865 м2.

Летний дом в Виртсу. ФОТО: City24

На участке Laane расположены два дома и летняя кухня. В главном доме на первом этаже гостиная, столовая, кухня, туалет и баня. На втором этаже - три спальни и уголок для чтения.

Летний дом в Виртсу. ФОТО: City24

Во втором доме на первом этаже расположены каминный зал и банный комплекс. На террасе установлена массажная ванна на троих, тут же имеется гараж. На втором этаже - две большие спальни на десять спальных мест.

Летний дом в Виртсу. ФОТО: City24