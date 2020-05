Астма и ожирение - худшее сочетание при тяжелом течении коронавируса

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 20 до 59 лет, страдающие астмой, нуждались в аппарате ИВЛ, для помощи в дыхании в среднем на 5 дней больше, чем неастматические пациенты с COVID-19, согласно исследователям из Rush University Medical Center, которые опубликовали результаты 18 мая в Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.