Астма и ожирение - худшее сочетание при тяжелом течении коронавируса

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 20 до 59 лет, страдающие астмой, нуждались в аппарате ИВЛ, для помощи в дыхании в среднем на 5 дней больше, чем неастматические пациенты с COVID-19, согласно исследователям из Rush University Medical Center, которые опубликовали результаты 18 мая в Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

«Наши результаты показывают, что молодым людям с астмой требуется дополнительное внимание, у них может развиться длительная легочная недостаточность с инфекцией COVID-19, приводящая к длительной искусственной вентиляции легких», - написано в исследовании.

«Мы обнаружили, что астма и ожирение связаны у пациентов с коронавирусом COVID-19, а это означает, что ожирение в сочетании с астмой подвергает пациента значительно большему риску. Это первый доклад, насколько нам известно, для изучения роли астмы в результатах лечения от коронавируса».

Астма была в значительной степени связана с длительным временем интубации у пациентов в возрасте от 18 до 49 лет и от 50 до 64 лет, но не в возрастной группе 65 лет и старше.

Продолжительность госпитализации была выше у пациентов с астмой в анамнезе в возрасте от 50 до 64 лет, но не в младшей или старшей возрастных группах. Пациенты в возрасте от 50 до 64 лет в среднем провели в больнице на два дня больше, чем неастматики в этой возрастной группе.

Астма не была связана с более высоким уровнем смертности или с острым респираторным дистресс-синдромом среди пациентов с коронавирусом COVID-19.