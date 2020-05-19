Вт, 19.05.2020
Скажите ему "как здорово было тебя встретить, мишка" или что-нибудь в этом роде. Алексей Туровский

Перенесший COVID-19 Мишустин вернулся к обязанностям премьера

Михаил Мишустин.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.

30 апреля Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, позднее сообщалось, что премьер продолжает лечение в клинике.

Глава кабмина находился на связи с членами правительства по телефонной и видеосвязи.

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.

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