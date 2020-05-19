В Великобритании безработных уже столько же, сколько в Эстонии жителей

К концу марта число безработных в Соединенном Королевстве выросло на 50 000: до 1,3 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Национальная статистическая служба Великобритании (ONS).

Число претендентов на пособие по безработице увеличилось на 69 процентов в апреле по сравнению с мартом, то есть с 856 тысяч до 2,1 миллиона.

Великобритания ввела ограничения для предотвращения распространения коронавируса лишь 23 марта. В то же время была запущена так называемая схема сохранения рабочих мест, согласно которой, государство поддерживает выплату заработной платы работникам.

«Наши данные охватывают только первые недели ограничений, но они показывают, что COVID-19 оказывает большое влияние на рынок труда», - сказал специалист по экономической статистике ONS Джонатан Атоу.

По предварительным данным ведомства, число наемных работников в апреле сократилось на 1,6 процента по сравнению с мартом.