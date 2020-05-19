С 1 июня МуПо вновь будет проверять в общественном транспорте билеты

Руководитель МуПо Айвар Тоомпере объясняет, что в связи с чрезвычайным положением, МуПо добавились новые задачи: следить за соблюдением правила 2+2, проверка игровых и спортивных площадок, мест общественного питания. Теперь же, когда меры постепенно смягчаются, МуПо может вернуться к своим основным занятиям.

По его словам, инспекторы МуПо при проверке билетов будут использовать все защитные средства. «Естественно наиболее целесообразно использовать визиры, широко распространенные среди работников магазинов, защитные перчатки, а также заходя в общественный транспорт, дезинфицировать руки. Мы надеемся на разумное поведение пассажиров, чтобы задержка транспорта длилась как можно меньше, и на то, что жители не забыли об обязанности валидировать свой билет», - сказал Тоомпере.