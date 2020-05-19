Пандемия обрушила автомобильные рынки Европы

В Италии, Испании, Великобритании и Ирландии в апреле продажи новых легковых автомобилей упали почти на 100 процентов, сообщила ассоциация ACEA.
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 привела к масштабному обрушению европейских автомобильных рынков. В апреле в сравнении с тем же месяцем 2019 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3 процента, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) во вторник, 19 мая.
По ее данным, это - самый сильный месячный спад за все время ведения подобной статистики. За четыре первых месяца 2020 года показатель продаж снизился на 38,5 процента. В статистику включены страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания.
🇪🇺 Passenger #car registrations: 📉 -38.5% four months into 2020; 🚨 -76.3% in April #COVID19 | PRESS RELEASE: https://t.co/rT3repkOoo pic.twitter.com/IzaQ4tbM4H— ACEA (@ACEA_eu) May 19, 2020
Почти полная остановка продаж в Италии, Испании и Великобритании
При этом наиболее сильно упали продажи новых автомобилей в европейских странах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса - в Италии (97,6 процента), Испании (96,5 процента), Бельгии (90,1 процента), Франции (88,8 процента), Ирландии (96,1 процента), а также Великобритании (97,3 процента). В Германии продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1 процента.
Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна, отмечает ACEA.