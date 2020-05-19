Владимир Зеленский ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

Год назад Владимир Зеленский принял президентскую присягу и возглавил Украину, имея беспрецедентный рейтинг народного доверия: во втором туре выборов за него отдали свои голоса более 73% избирателей.

Ожидания от президента, который до того не имел с политикой ничего общего - если не учитывать регулярное высмеивание украинских "топов" в комик-шоу "Вечерний квартал" - тоже были чрезвычайно высокими.

Немало украинцев воспринимало Зеленского как сошедшего с экранов телевизоров Василия Голобородько - героя сериала "Слуга народа", наивного, не очень компетентного, но кристально честного учителя истории, который стал президентом Украины и привел ее к успеху и процветанию.

Это сходство эксплуатировала и команда нового президента. На стодневный юбилей на посту Зеленский отчитался о деятельности не на пресс-конференции, а в филигранно смонтированном фильме, в котором "интервью" у президента брал актер, сыгравший в "Слуге народа" премьер-министра при президенте Голобородько.

В реальности президенту Зеленскому пришлось столкнуться с вызовами, которые его киношному альтер-эго не могли и присниться. Эпидемия коронавируса не позволяет Зеленскому, подобно Голобородько, послать к черту МВФ с его условиями выдачи спасительного для Украины кредита. Вымышленному президенту не нужно было ломать голову над перезапуском минского процесса или переживать за результаты своей партии на местных выборах.

Тем не менее сегодня Зеленский остается лидером рейтингов популярности украинских политиков. Но чего он достиг за год пребывания на посту, и как изменилась Украина за этот срок?

Войну в Донбассе не закончил, но пленными обменялся

Быстро закончить военный конфликт на востоке Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на бравурные заявления времен президентской кампании вроде "Надо просто прекратить стрелять", не удалось. Масштабных боевых действий в Донбассе не происходит, однако в общем и целом ситуация вблизи линии фронта мало отличается от того, что там происходит последние пять лет, после подписания вторых Минских соглашений.

На протяжении прошедшего года Зеленский и члены его команды не раз говорили: вот, мол, еще немного - и если минский формат не будет работать, нужно будет идти к миру другими путями. Однако когда конкретно намечен такой дедлайн, что это будут за пути, и как нужно изменить "Минск", чтобы он наконец заработал, президент Украины не рассказывает.

В прессу попадают только разрозненные сведения о том, как глава президентской администрации Андрей Ермак, назначенный ответственным за процесс урегулирования, предлагает все новые способы изменить состав участников переговоров. Заявленная украинской властью цель - провести местные выборы на неконтролируемых ныне территориях уже в октябре этого года - пока что выглядит не очень реалистично.

С другой стороны, Зеленскому ценой согласия на неоднозначно воспринятую в Киеве "формулу Штайнмайера" удалось реанимировать после долгого простоя "нормандский формат" и на саммите в Париже лично встретиться с Владимиром Путиным. Диалог украинского и российского лидеров дал возможность провести несколько обменов пленными, однако отношения между Киевом и Москвой остаются напряженными.

Авиасообщение между двумя странами так и не восстановили, дипломатические отношения между ними заморожены, а за неделю до своей годовщины Зеленский продлил введенный еше Порошенко запрет на работу на Украине российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Впутался в скандал с Трампом, но выплыл

Фигура Владимира Зеленского была одним из центральных элементов неудавшейся попытки импичмента Дональда Трампа. По мнению инициаторов процедуры, во время июльского разговора двух президентов Трамп шантажировал Зеленского, вынуждая Украину инициировать уголовное преследование сына своего вероятного соперника на выборах Джо Байдена.

Зеленский оказался между двух огней: любое его слово в те дни могло быть истолковано как игра за одну из соперничающих в американской политике команд и лишить Украину двухпартийной поддержки, столь необходимой Киеву в конфронтации с Москвой.

Неприятной неожиданностью для Зеленского было обнародование Белым домом стенограммы скандального разговора с Трампом: американская сторона сделала это без консультации с Киевом.

Тем не менее, Зеленскому удалось выйти сухим из воды и не быть втянутым в американские политические разборки. Сейчас он даже шутит по этому поводу: мол, после скандала Украину на политической карте мира найдет практически любой американец.

Перезагрузил Раду, включил "турборежим"

В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, избранную еще в 2014 году. Выборы и так должны были состояться через полгода, но свежеизбранный президент спешил конвертировать свой заоблачный рейтинг и стремление избирателей обновить всю власть сразу в мощный отряд своих сторонников в парламенте.

На скорую руку созданная партия Зеленского "Слуга народа" победила на выборах в июле прошлого года с ошеломительным результатом и сформировала в парламенте единоличное большинство - впервые в истории Украины.

В Раду попало огромное количество новых людей: часть кандидатов в депутаты пришли в партию Зеленского, фигурально говоря, просто заполнив анкету в интернете. Знакомились между собой и со спецификой законодательного процесса новоиспеченные парламентарии в "школе молодого депутата", которую для них организовали на карпатском курорте Трускавец.

В первые месяцы новая Верховная Рада работала в "турборежиме". Солидного размера системные законы писались и принимались быстро, практически без обсуждений, а их неминуемые огрехи латали уже позже, на ходу, в процессе их реализации.

Потом - то ли из-за отставки всемогущего главы администрации президента Андрея Богдана, вплотную работающего с Радой, то ли из-за расслоения многочисленной президентской фракции по группам интересов - "турборежим" застопорился.

Важные для страны законы продолжают приниматься: этой весной Рада открыла рынок земли и приняла "антиколомойский закон" о банках. Но в обоих случаях даже личный призыв президента голосовать за эти законы не сработал: их принятие было бы невозможным без голосов опппозиционных фракций.

Никого не посадил

Как для человека, который перед выборами завесил полстраны агитационными биллбордами "Весна придет - сажать будем", - Зеленский вряд ли оправдал ожидания своих сторонников.

Спустя год после прихода Зеленского к власти под его контролем пребывают фактически все правоохранительные органы страны. Верховная Рада, в которой большинство составляют члены его партии, существенно ограничила депутатскую неприкосновенность.

Однако это не принесло видимого результата: обвинительный приговор в суде не услышал ни один депутат парламента, ни один высокопоставленный чиновник прошлой, не говоря уже о новой власти.

Неудовлетворительными результатами в борьбе с топ-коррупцией президент объяснил отставку некогда своего ближайшего соратника, генпрокурора Руслана Рябошапки. Один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил более непосредственно: Рябошапка потерял кресло, потому что не подписал подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.

Это ему в глаза Зеленский на предвыборных дебатах бросил: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". И это фамилия Порошенко фигурирует сразу в 13 уголовных делах, которые расследует Госбюро расследований (ГБР).

Сейчас бывшая руководительница ГБР Ирина Венедиктова занимает пост генпрокурора, Порошенко заявляет о политических преследованиях, а Зеленский в своих видеороликах говорит, что все так же выступает за поголовное наказание коррупционеров - просто он не имеет полномочий вмешиваться в работу правоохранительных органов.

Экономика росла, но коронавирус сожрал рост

Одним из главных упреков к кандидату в президенты Зеленскому было полное отсуствие у него экономических компетенций. Перед выборами его противники пугали: при новом президенте экономика страны развалится, а курс доллара к гривне взлетит в разы.

Эти прогнозы не сбылись. По итогам прошлого года украинская экономика показала небольшой - около 3%, - но рост, а гривна укрепилась. Правда, в конце 2019 года статистика зафиксировала замедление темпов промышленного роста, а СМИ все чаще начали сообщать о задержках зарплат в отдельных секторах экономики - это стало одной из причин замены самого молодого правительства в истории Украины во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Дополнительный удар по экономике Украины нанес коронавирус. Введенный в марте карантин остановил практически весь малый бизнес страны и - что в украинских условиях имеет крайне важное значение - вернул на родину сотни тысяч трудовых мигрантов из закрывшейся на карантин Европы.

Попытки принудительно задержать вернувшиеся из-за рубежа квалифицированные кадры посулами создания новых рабочих мест с зарплатами в 6-8 тысяч гривен (16-22 тысяч рублей) привели не только к широкой критике правительства в самой Украине, но и к "разборкам" Киева с его западными партнерами.

Сегодня Украина начала поэтапно сворачивать карантинные ограничения, однако сколь сильным оказался удар, нанесенный коронавирусом по ее экономике, пока непонятно. Угроза дефолта Украину вроде как миновала: однако уйти из зоны турбулентности Киеву удалось только путем новой программы сотрудничества с МВФ. Условиями фонда для предоставления Украине кредитов были открытие рынка сельскохозяйственных земель и принятие "антиколомойского" закона о банках.

Последний, весьма вероятно, рассорит Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, который сильно поддержал будущего президента во время прошлогодней избирательной кампании. Еще год назад оппоненты Зеленского называли будущего президента "марионеткой Коломойского" и предрекали: немедленно после избрания он вернет олигарху национализированный у того "Приватбанк". Сегодня, оказавшись перед выбором между лояльностью к своему бывшему партнеру по телебизнесу Коломойскому и требованиями Международного валютного фонда, Зеленский выбрал именно партнерство с МВФ.

Впрочем, даже западные деньги, которые предположительно начнут поступать на Украину в конце мая, не решат всех проблем Киева: по различным прогнозам, падение ВВП страны в этом году составит от 3,5 до 7,7%.

Тасовал команду, вернул Саакашвили

Еще до того, как Зеленский принял президентскую присягу, было очевидно, что кадровая политика будет одним из самых слабых мест нового главы государства. С одной стороны, в команде вчерашнего комика было крайне мало людей, имевших любой политический опыт. С другой - Зеленский пришел к власти на обещаниях полной смены лиц в украинской политике, и пользоваться услугами "старых кадров" он не мог.

Поэтому часть высших постов во власти заняли выходцы из структуры комик-студии Зеленского "Квартал 95". В остальном же - команда нового президента формировалась из представителей самых разных сред, сторонников различных политических и экономических взглядов, близких к разным бизнес-группам и с разным уровнем компетентности.

В итоге за год пребывания Зеленского у власти он сменил главу своей администрации, генерального прокурора, секретаря совета безопасности, премьер-министра и большую часть членов правительства. Только с начала этого года на Украине сменились три главы минздрава, причем замена проработавшего всего месяц Ильи Емца на нынешнего министра Максима Степанова произошла прямо в разгар эпидемии коронавируса.

Еще одним неоднозначным кадровым решением Зеленского стало возвращение в украинскую власть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Это начинание главы государства поддержали даже не все члены его партии: голосов за назначение Саакашвили вице-премьером в парламенте собрать так и не удалось, и в конечном итоге он был назначен главой исполкома Национального совета реформ - консультативного органа с неопределенными функциями.

При этом уверенности в том, что возможности менять министров чуть ли не ежемесячно у Зеленского сохранятся и во второй год его президентства, нет. Парламентское большинство отнюдь не выглядит монолитным, а в нынешнем правительстве Дениса Шмыгаля сохраняются несколько вакансий: в Раде банально нет голосов за утверждение новых министров.

Боролся с коронавирусом, снимает карантин

Эпидемия коронавируса застала Украину врасплох. В первые недели обострения ситуации оказалось, что в стране критически недостает масок для населения, защитных костюмов для врачей и аппаратуры в больницах. Коммуникация - сфера, в которой, как считалось, команда власти чувствовала себя как рыба в воде - тоже была провалена: весь мир облетели кадры, как жители города Новые Санжары на Полтавщине встречают пикетами и камнями автобусы с прибывшими к ним на самоизоляцию эвакуированными из Китая здоровыми соотечественниками. Неоднозначные оценки в обществе получил и инициированный пиарщиками от власти неординарный шаг: в преддверии эпидемии изолировать в санатории с эвакуированными министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

С другой стороны, власть быстро пришла в себя и ввела жесткие карантинные ограничения в ситуации, когда масштаб распространения болезни на Украине вовсе не выглядел угрожающим. О ходе борьбы с коронавирусом украинцам чуть ли не ежедневно в своих видеообращениях докладывал сам Владимир Зеленский - какое-то время он даже жил в здании президентской администрации и произносил свои речи, будучи заметно небритым.

Борьба Украины с коронавирусом не обошлась без скандалов. Минздрав непозволительно долго затягивал с закупкой необходимого оборудования для борьбы с эпидемией, и первый месяц после первого случая коронавируса борьба с ним велась за средства волонтеров и благотворителей. Украинская власть быстро и жестко перекрывала госграницу и отменяла авиасообщения, казалось, лишь для того, чтобы потом прилагать титанические усилия для того, чтобы вернуть домой тысячи соотечественников.

Костюмы для врачей закупались у китайского производителя по цене заметно выше украинских аналогов, а их доставка на Украину сорвалась из-за форс-мажора в Китае. Президент и его свита со всеми почестями встречали авиарейс с масками, организованный сетью строительных супермаркетов и к которому государство не имело малейшего отношения. Обещанные врачам, борющимся с коронавирусом, 300-процентные надбавки к окладам так и не выплатили.

Пото выяснилось, что в условиях карантина в центре Киева продолжает подпольную работу ресторан одного из лидеров президентской фракции в парламенте, а слово "Велюр" - название этого ресторана, - стало нарицательным, им описывают двойные стандарты противоэпидемических мероприятий на Украине.

Но факт остается фактом: количество заболевших на Украине не превысило рассчитанные минздравом пиковые значения, хотя, говорят эксперты, тревожным симптомом является то, что каждый пятый заболевший - медработник. Начиная с середины мая в стране понемногу отменяют карантинные ограничения.

Рейтинги хорошие, но за выборы неспокойно

Спустя год после прихода к власти Владимир Зеленский остается самым популярным украинским политиком, и, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, он мог набрать в первом туре не меньше, чем год назад.

Однако называть ситуацию безоблачной для власти не стоит.

Во-первых, летом-осенью прошлого года социологи фиксировали невиданный до сих пор феномен: в то, что события в стране развиваются в правильном направлении, верили больше украинцев, чем в то, что все идет не так. В начале этого года ситуация вернулась к более привычному для украинской политике соотношению.

Во-вторых, медленно, но стабильно падает рейтинг президентской партии "Слуга народа", и это не может не беспокоить украинскую власть в преддверии назначенных на октябрь местных выборов.