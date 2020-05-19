Соцдемы предлагают повысить пособие по безработице до 350 евро в месяц

«Недостаточная социальная защита безработных является в сегодняшней Эстонии серьезной проблемой, которая во время экономического кризиса обострилась еще больше. Пособие по безработице в 183 евро находится ниже черты абсолютной бедности. Для того, чтобы помочь потерявшим работу людям избежать полной нищеты, пособие необходимо повысить до 350 евро в месяц. Наш законопроект также предусматривает, что страховое возмещение по безработице не может быть ниже 350 евро», – отметил член фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

По его словам, недопустимо, когда люди из-за потери работы теряют свое жилье, дело жизни и даже семью. «Общество должно защищать тех, кто несмотря на предпринимаемые ими усилия все равно оказались в сложной ситуации», – подчеркнул Ляэнеметс.

Социал-демократы предлагают повысить пособие по безработице по меньшей мере до 60 процентов минимальной зарплаты за прошедший год. Если парламент поддержит законопроект, то страховое возмещение по безработице не сможет быть ниже пособия по безработице, то есть 350 евро.

Последние данные департамента статистики по бедности относятся к 2018 году. Тогда уровень относительной бедности составлял 569 евро, уровень абсолютной бедности – 215 евро в месяц. По всей видимости, оба показателя за это время стали еще выше. Нашу страну за низкий уровень пособия по безработице критиковал Европейский комитет по социальным правам. По оценке комитета, в этой части Эстония не соблюдает Европейскую Социальную Хартию, подчеркнул заместитель председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.