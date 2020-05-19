Tallink Silja AB готовится к массовым сокращениям

Во вторник Tallink Silja AB сообщила экипажам ходящих под флагом Швеции судов Galaxy и Silja Symphony и и береговым работникам, что начинается процесс сокращения. Увольнения в первую очередь коснутся обслуживающего и берегового персонала, сообщило предприятие Tallink Grupp.

«Различные ограничения на поездки оказали огромное экономическое давление на морские пассажироперевозки, и сегодня ясно, что в течение некоторого времени нам придется значительно ограничить нашу деятельность. Поэтому у нас нет другого выхода, как уменьшить размер нашей организации и уволить рабочие места как на борту, так и на берегу». - сообщил в пресс-релизе генеральный директор Tallink Silja AB Маркус Рисберг.

Кризис, вызванный коронавирусом, оказал особенно серьезное влияние на сектор туризма и международные транспортные сектора, а ограничения на поездки привели к практически исчезновению оборота компании в последние месяцы. Количество пассажиров предприятия сократилось почти на 96 процентов в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.