Фото ⟩ Хотите баню, как у Дэвида Бекхэма? Купите этот дом в Харьюмаа

Построенный из тесаных бревен двухэтажный дом площадью 156,5 м2 вмещает в себя кухню-гостиную, кабинет,туалет, просторный вестибюль и кладовую на первом этаже, а на втором - три уютных спальни, лестничную площадку и ванную.

Бревенчатый дом. ФОТО: KV.EE

В внутренней отделке здания использованы натуральные материалы, которые делают этот дом очень уютным. В качестве особого архитектурного решения в столовой была установлена ​​большая стеклянная раздвижная дверь от пола до потолка, которая открывается прямо во двор. Высокие потолки на втором этаже и балки под ними добавляют интерьеру своеобразие.

Баня-иглу. ФОТО: KV.EE

Дом стоит на участке площадью 10758 м2. На участке стоит еще и парник, а рядом с домом, на террасе, установлена баня-иглу. Благодаря Дэвиду Бекхэму, эстонская фирма Iglucraft, занимающаяся проектированием и изготовлением таких эффектных и необычных саун, стала известна далеко за пределами Эстонии. Такая же баня принадлежит и известному британскому повару и телеведущему Гордону Рамзи.

Столовая. ФОТО: KV.EE

Дом окружен сосновым лесом и является отличным местом для отдыха от городской суеты. Песчаные пляжи близлежащей деревни Алликлепа идеально подходят для наслаждения солнцем и купания.

Спальня. ФОТО: KV.EE