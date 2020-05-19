Боксер Шеннон Бриггс анонсировал свой поединок с 53-летним Майком Тайсоном

"Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет. Мы с Тайсоном собираемся натянуть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам", - цитирует 48-летнего Бриггса Daily Mail .

В конце апреля Тайсон объявил , что собирается вернутся на ринг для нескольких выставочных боев. Дабы не быть голословным, легендарный атлет выложил впечатляющее видео своих тренировок .

О желании выйти против Железного Майка и поделить с ним щедрый гонорар уже заявили некоторые российские боксеры, среди которых Сергей Харитонов и Григорий Дрозд, а также отечественные ветераны ММА Александр Емельяненко и Олег Тактаров.

Еще одним претендентом на поединок с Тайсоном является бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Эвандер Холифилд, которому Майк когда-то в клинче откусил кусочек уха. 57-летний Эвандер также недавно объявил о возвращении на ринг для участия в благотворительных поединках. Свой последний поединок он провел в 2011 году.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет). Последний поединок американца датирован 11 июня 2005 года, тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.