Катри Райк: правящая коалиция взяла ERR под свой контроль

«Коронакризис отступил, но очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. ERR – один из символов свободной Эстонии, но контроль над руководством ERR решением коалиционных депутатов перешел в руки лиц, назначаемых политиками», – отметила входящая в парламентскую комиссию по культуре заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк.

По ее словам, еще неизвестно, как правительство будет использовать этот рычаг, но это станет понятно не позднее 2022 года, когда придет время выбирать нового председателя правления ERR.

Катри Райк также обратила внимание на лицемерие коалиции. «Вчера правящие партии инициировали законопроект, передающий Государственному контролю надзор за финансированием партий. Независимая комиссия, состоящая из политиков и чиновников, коалиции не подходит, но при этом власть выступает за то, чтобы ERR руководили только политики», – подчеркнула она.

Назначены новые члены совета ERR

Согласно принятому во вторник решению Рийгикогу, новыми членами совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) из числа экспертов назначены Пеэтер Эспак, Прийт Хыбемяги и Виктор Трасберг, по предложению комиссии по культуре новые члены совета ERR получают соответствующие полномочия с 27 мая.

За представленное комиссией по культуре предложение проголосовали 53 члена Рийгикогу, против были 39. Из депутатов коалиционных партий против этого решения проголосовала Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман не голосовал.

Новые члены назначаются в соответствии с законом об общественном вещании Эстонии и в связи с истечением сроков полномочий Агу Ууделеппа, Пааво Нюгенена и Пиллее Пруулманн-Венгерфельдт.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов в течение пяти лет.

Полномочия члена совета ERR Агу Ууделеппа закончились 4 февраля. Полномочия эксперта в сфере новых СМИ Пилле Пруулманн-Венгерфельдт закончатся 26 мая. Член совета Пааво Ныгене подал заявление об уходе с должности члена совета по собственному желанию с 1 мая.