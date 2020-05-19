Вт, 19.05.2020
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  • Изголодавшиеся по тренировкам жители Эстонии штурмуют спортзалы

Галерея ⟩ Изголодавшиеся по тренировкам жители Эстонии штурмуют спортзалы

Вчера спортивные клубы открыли свои двери после двухмесячного перерыва, вызванного коронакризисом. Истосковавшиеся по тренировкам люди начали усердно заниматься, пишет Virumaa Teataja.

Руководитель центра Aqva Мерле Лауд была на месте вместе с тренерами с момента открытия клуба – с шести утра. Первыми тренирующимися были тренеры клуба.

"Первый посетитель пришел в клуб в 6:23, потом – 6:50", – сказала Лауд.

Она отметила, что их клиенты умные и понимающие, заботятся друг о друге и их здании, как о своем доме. "Люди были спокойными и благоразумными. Сейчас так, нужно исходить из того, что мы рады, что открыты", – сказал Лауд.

На тренировках спортивного центра Aqva ограничено количество участников по принципу, что группа состоит из тренера и девяти тренирующихся, в расписание добавлены более короткие тренировки. В мае существует ограничение на тренировки: в неделю можно проводить три групповых занятия.

Работающий в Раквере и открытый круглые сутки 24-7 Fitness открыл спортзал уже в понедельник за минуту до полуночи.

Руководитель 24-7 Fitnessklub OÜ Андрус Муруметс сказал, что людей достаточно. "Утром уже пришли первые посетители. Людей хватает", - констатировал Муруметс.

Что касается реорганизации, руководитель сказал, что средства дезинфекции всегда были в клубах, но их пришлось добавить перед входом. "Вопрос в том, хотят ли клиенты их использовать", - сказал Муруметс.

В клубах хватает места, заполняемость может быть 50 процентов. "До людей донесли правило 2+2, так что они могут его сами соблюдать", - сказал Муруметс.

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