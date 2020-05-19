Галерея ⟩ Жители Эстонии усердно тренируются в спортзалах

Руководитель центра Aqva Мерле Лауд была на месте вместе с тренерами с момента открытия клуба – с шести утра. Первыми тренирующимися были тренеры клуба.

"Первый посетитель пришел в клуб в 6:23, потом – 6:50", – сказала Лауд.

Она отметила, что их клиенты умные и понимающие, заботятся друг о друге и их здании, как о своем доме. "Люди были спокойными и благоразумными. Сейчас так, нужно исходить из того, что мы рады, что открыты", – сказал Лауд.

На тренировках спортивного центра Aqva ограничено количество участников по принципу, что группа состоит из тренера и девяти тренирующихся, в расписание добавлены более короткие тренировки. В мае существует ограничение на тренировки: в неделю можно проводить три групповых занятия.

Работающий в Раквере и открытый круглые сутки 24-7 Fitness открыл спортзал уже в понедельник за минуту до полуночи.

Руководитель 24-7 Fitnessklub OÜ Андрус Муруметс сказал, что людей достаточно. "Утром уже пришли первые посетители. Людей хватает", - констатировал Муруметс.

Что касается реорганизации, руководитель сказал, что средства дезинфекции всегда были в клубах, но их пришлось добавить перед входом. "Вопрос в том, хотят ли клиенты их использовать", - сказал Муруметс.