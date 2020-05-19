Татьяна Тарасова оценила варианты развития карьеры Загитовой и Медведевой

«А что ей (Загитовой) делать — школу не заканчивать, что ли? Девочка же должна поступить в институт. Она в своей карьере очень многое сделала и имеет право передохнуть. Захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. И ей ведь всего 17 лет (18 мая фигуристка отпраздновала совершеннолетие). Она все выиграла, а дальше — учеба, работа. Работа разная и интересная. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же красавица настоящая! Женю (Медведеву) очень любят в мире, у нее высокий рейтинг, ее тоже ждёт интересная жизнь. Да и потом, она никуда не уходила. Если через год сделают, чтобы детьми считались спортсмены до 17-18 лет, то взрослые нормально будут кататься. Сейчас, конечно, детей не перепрыгнешь, многооборотные прыжки стоят очень дорого», — цитирует Тарасову «Лента.ру».