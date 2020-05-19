ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализировано 1258 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых восемь, то есть 0,6%, показали положительный результат. По состоянию на утро 19 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 44 пациента, трое из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях.

В условиях распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19, жителям Эстонии следует воздержаться от проведения вечеринок в мае и июне. В этом месяце Департамент здоровья взял под наблюдение участников двух прошедших в мае частных вечеринок из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса.

Астма и ожирение - худшее сочетание при тяжелом течении коронавируса.

Экономика

Спустя три месяца после Брекзита Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект, направленный на прекращение свободного передвижения европейской рабочей силы. Документ вечером в понедельник, 18 марта, поддержал 351 депутат, 252 проголосовали против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Еще несколько месяцев назад она была мелким предпринимателем, но из-за коронавируса ей пришлось сесть за кассовый аппарат в магазине.

Во вторник шведское дочернее предприятие Tallink Silja AB компании Tallink Grupр уведомило сотрудников компании и Шведский совет по страхованию на случай безработицы о начале коллективного увольнения, в результате которого на предприятия будет сокращено до 450 рабочих мест.

Несмотря на ожидаемое открытие границ между европейскими странами этим летом после отступления коронавируса, эпидемия которого испортила гостиницам и ресторанам высокий сезон, туристов в этом году будет ощутимо меньше, и турсекторы в различных странах будут жестко конкурировать друг с другом, считает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги.

Член правления Eesti Talleks Кайдо Падар, возглавляющий также комитет по назначению, выбирающий членов советов госфирм, рассказывает в интервью Postimees, почему в самый сложный момент он покидает должность и почему считает, что вместо электромобилей победу одержат менее экологичные дизельные автомобили.

Другие новости

В Министерстве образования и науки советуют сохранять готовность к продолжению дистанционного обучения и предстоящей осенью.

Приказ министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса запретить полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом на три недели, т.е. до 7 июня, нуждается в согласовании с Еврокомиссией.

Президент Керсти Кальюлайд во вторник провозгласила Закон о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях и Закон о внесении изменений в Закон о радиации и в Закон о государственных пошлинах.

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в течение 30 дней выполнить требования Вашингтона по проведению реформ. Если данное требование не будет выполнено, США могут окончательно остановить финансирование ВОЗ и прекратить членство в организации.

Решение популярных магазинов одежды закрыть примерочные кабины вызвало гнев покупателей.

Катри Райк: правящая коалиция взяла ERR под свой контроль.