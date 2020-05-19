Политолог: у россиянина в душе дыра размером с президента и каждый заполняет ее, как может

«В этой ситуации размышления о далеких от повседневности сферах скорее всего нарвутся на неприятие. "В маниловщину впал, - скажет избиратель. - Ты сначала прорыв трубы ликвидируй, а потом уже о звездах мечтай". Сейчас общественным мнением востребован не столько "стратег", сколько "спасатель". Не то чтобы две эти ипостаси были принципиально несовместимы, но все-таки это разные вещи», - цитирует Newsru.com слова политолога.

«На президентских выборах 1960-го года тему грядущего расцвета Америки, завязанного на науку, космос и прочие высокие технологии, пытался положить в основу своего месседжа Никсон. Он к тому моменту отработал два срока вице-президентом, поэтому, в отличие от своего соперника Кеннеди, критиковать недоработки действующей администрации не мог. Вот и говорил, что, дескать, наше настоящее великолепно, а будущее - лучше, чем может представить себе самое пылкое воображение», - считает Галлямов.

«В отличие от нынешней России, все основания для подобных утверждений у американского правительства тогда были. В 50-е годы экономика США выросла на 37 процентов, покупательная способность средней американской семьи увеличилась на треть, инфляция оставалась низкой. Это был период беспрецедентного роста благосостояния людей. За полгода до выборов, однако, наметились признаки возможной рецессии и понемногу начала расти безработица», - отмечает политолог.

«Этого хватило, чтобы американцы отказались голосовать за рассуждавшего о грядущем высокотехнологическом прорыве вице-президента, отдав предпочтение пообещавшему "to get America moving again" конкуренту», - считает он.

«Вы скажете, что у Путина нет конкурентов? На самом деле он есть, просто фамилия его пока не известна. Тем не менее, все ошибки действующего главы государства создают запрос, который рано или поздно кто-нибудь да удовлетворит», - пишет Галлямов.