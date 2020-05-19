Галерея ⟩ Вновь открывшийся Таллиннский зоопарк приветствует первых посетителей

Начиная со вторника, 19 мая, для любителей животных открыта внешняя территория зоопарка, кафе и фирменный магазин. Тропический дом и Дом толстокожих можно будет посещать со 2 июня. Детский зоопарк поначалу будет закрыт, и традиционное мероприятие в День защиты детей в этом году в зоопарке не состоится.

Два месяца зоопарк не принимал гостей, поэтому животные привыкли к более редким встречам с небольшим количеством людей. Поэтому посетители зоопарка могли бы предоставить животным возможность потихоньку свыкнуться с присутствием людей. За последние недели в зоопарке появились новые жители, в том числе верблюжонок, телята милу, макаки и козлята. Посетителей ждет также носорог Кибета, который осенью переезжает в Великобританию.