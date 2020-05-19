Передачу Михалкова запретили из-за рассуждений о коронавирусе как спецоперации

"Да, телеканал "Россия-24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией-24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии", - сообщили в пресс-службе режиссера.

Согласно анонсу на сайте "Бесогон ТВ", новый выпуск, который называется "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди", Михалков "предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы".

"Из этого анализа многое становится ясным. Почему желание разобраться в происходящем, проанализировать факты, сопоставить события и найти причины происходящего многие склонны считать конспирологией? Почему доносы "37-го года" стали актуальными и именно для либеральной интеллигенции?" - перечисляются темы программы.

В выпуске, который, по выражению Михалкова, "подвергся цензуре", хотя его и показали по ТВ четыре раза, режиссер затронул в связи с коронавирусом программу вакцинации Билла Гейтса, развил тему всеобщего чипирования, а также сделал выпад в адрес главы Сбербанка Германа Грефа. По мнению режиссера, банкир, поддерживая дистанционное образование, выступает за некую селекцию населения и контроль над ним.

Между тем Генпрокуратура РФ уже несколько раз была вынуждена реагировать на конспирологические теории о коронавирусе и его происхождении. В начале мая ведомство признало фейком видео о том, что коронавирус якобы является искусственно созданным биооружием. 19 мая Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и видеороликам о том, что коронавирус "является спецоперацией", а вакцинация против него обернется всеобщим чипированием якобы ради тотального контроля над человечеством и сокращения численности населения.

В другом видео утверждается, что пандемию "срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний", а в тела людей будут вшиваться "маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками". "По плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы. В будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей просто лишняя", - говорится в ролике, который прокуратура цитирует на своем сайте.