Скандал в День Победы: депутат возложил на кладбища венки с Георгиевскими лентами

По словам представителя волости, волостная управа не была в курсе использования лент.

День победы 9 мая празднует победу союзных сил, в том числе Советского Союза, над национал-социалистической Германией во Второй мировой войне. Игорь Яллай, член центрист и депутат горсобрания Валги, по согласованию с волостным правительством Валги возложил венки к памятникам погибшим во Второй мировой войне на территории волости, или - как он сам уточняет - на братских кладбищах, 8 мая. В этот день подавляющее большинство Европы отмечает конец той же войны.

По словам Яллая, он возложил венки с лентами с оранжевыми и черными полосами на кладбищах Харгла, Люллемяэ, Циргулийна и Ыру, на валгаском кладбище на улице Метса и на немецком братском кладбище Валга. «От имени Центристской партии я доставил один венок в Йыгевесте», - отметил он.

Такое использование георгиевских ленточек вызвало большое недовольство в социальных сетях, поскольку в Эстонии их связывают в с верностью империалистическому прошлому и нынешнему режиму России. Прийт Сибуль, генеральный секретарь "Отечества", писал, что лента стала символом идеологического наступления России и оправдания оккупации Эстонии.

"То, что делает управа волости Валга, не является почитанием памяти. Речь идет о превращении могил в поле идеологической битвы. Георгиевская лента не является символом, который представляет память об эстонском государстве и нашем народе. Это сталинский символ, который подчеркивает победу отца-Сталина, а не память о погибших. В 2005 году российская пропагандистская служба вернула эти цвета в обращение, и сегодня они стали отличительной чертой российского империалистического милитаризма».

Живет в инфополе России

Член "Отечества" и депутат горсобрания Валга Моника Рогенбаум также сказала, что она не против поминовения погибших, если это делается нейтрально. «Я также вижу в социальных сетях, что люди на самом деле не возражают. Но это должно быть нейтральным и, действительно, либо с черной лентой, либо с сине-черно-белой, но определенно не с Георгиевской».

Игорь Яллай сказал, что волость заплатила за венки, но ленты попросил добавить он сам, и члены волостного правительства не знали о них. "Никто не сказал мне, что так нельзя. Давайте уже закончим эту войну, мы живем вместе, прошло 75 лет".

Яллай утверждал, что лента не запрещена и что сам он отчасти живет в российском информационном поле. "Это то же самое, что елка на Рождество. Никто не делает этого злонамеренно. Для россиян это символ уважения, а не ненависти. Я тоже немного в этом информационном поле, смотрю российские каналы. У меня жена с российским гражданством. Конечно, я также смотрю и "Актуальную камеру", - сказал депутат.