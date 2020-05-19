Скандал в День Победы: депутат возложил на кладбища венки с Георгиевскими лентами

По случаю Дня Победы, знаменующего окончание Второй мировой войны, депутат Валгаского горсобрания Игорь Яллай от имени волостной управы Валга возложил на кладбищах волости венки, на которых помимо ленты цветов эстонского флага была и георгиевская ленточка, которую в Эстонии связывают с российским империализмом, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По словам представителя волости, волостная управа не была в курсе использования лент.
День победы 9 мая празднует победу союзных сил, в том числе Советского Союза, над национал-социалистической Германией во Второй мировой войне. Игорь Яллай, член центрист и депутат горсобрания Валги, по согласованию с волостным правительством Валги возложил венки к памятникам погибшим во Второй мировой войне на территории волости, или - как он сам уточняет - на братских кладбищах, 8 мая. В этот день подавляющее большинство Европы отмечает конец той же войны.
По словам Яллая, он возложил венки с лентами с оранжевыми и черными полосами на кладбищах Харгла, Люллемяэ, Циргулийна и Ыру, на валгаском кладбище на улице Метса и на немецком братском кладбище Валга. «От имени Центристской партии я доставил один венок в Йыгевесте», - отметил он.
Такое использование георгиевских ленточек вызвало большое недовольство в социальных сетях, поскольку в Эстонии их связывают в с верностью империалистическому прошлому и нынешнему режиму России. Прийт Сибуль, генеральный секретарь "Отечества", писал, что лента стала символом идеологического наступления России и оправдания оккупации Эстонии.
"То, что делает управа волости Валга, не является почитанием памяти. Речь идет о превращении могил в поле идеологической битвы. Георгиевская лента не является символом, который представляет память об эстонском государстве и нашем народе. Это сталинский символ, который подчеркивает победу отца-Сталина, а не память о погибших. В 2005 году российская пропагандистская служба вернула эти цвета в обращение, и сегодня они стали отличительной чертой российского империалистического милитаризма».
Живет в инфополе России
Член "Отечества" и депутат горсобрания Валга Моника Рогенбаум также сказала, что она не против поминовения погибших, если это делается нейтрально. «Я также вижу в социальных сетях, что люди на самом деле не возражают. Но это должно быть нейтральным и, действительно, либо с черной лентой, либо с сине-черно-белой, но определенно не с Георгиевской».
Игорь Яллай сказал, что волость заплатила за венки, но ленты попросил добавить он сам, и члены волостного правительства не знали о них. "Никто не сказал мне, что так нельзя. Давайте уже закончим эту войну, мы живем вместе, прошло 75 лет".
Яллай утверждал, что лента не запрещена и что сам он отчасти живет в российском информационном поле. "Это то же самое, что елка на Рождество. Никто не делает этого злонамеренно. Для россиян это символ уважения, а не ненависти. Я тоже немного в этом информационном поле, смотрю российские каналы. У меня жена с российским гражданством. Конечно, я также смотрю и "Актуальную камеру", - сказал депутат.
Он добавил, что также возложил венки в честь немецких солдат. «Я считаю, что нужно уважать всех, даже немцев. Их отправляли сюда. Обычные солдаты не виноваты. Люди, которые умерли там, лежат в земле, они виноваты только в том, что отдали свои жизни».
То, что использование георгиевской ленты якобы свидетельствует о лояльности российским властям, для Яллая, по его словам, было сюрпризом. "Для меня это новость. Я знал, что это был символ мужества. Так думают все россияне, которые несут венок с этой лентой".
Волость не была в курсе
Волостной специалист по связям со СМИ Леа Маргус сказала, что Вторая мировая война является частью истории, и правительство волости разделяет мнение, что каждый человек имеет право почтить память жертв, независимо от того, с какой стороны они сражались.
К сожалению, по ее словам, оформление упомянутых венков не соответствовало принятым в нашей стране обычаям, и переданное им сообщение вводило в заблуждение (на венках было написано «от жителей волости Валга» - прим. ред.).
"Волостная управа Валга подтверждает, что деятельность члена горсобрания Игоря Яллая в таком виде не соответствовала целям волостной управы. Была договоренность о возложении венков для всех жертв Второй мировой войны со стороны жителей волости Валга, военные или политические символы отдельно не обсуждались. Цель состояла в том, чтобы почтить память всех жертв войны, независимо от того, на чьей стороне или в какой униформе кто-то воевал", - сказала Маргус.
Пресс-секретарь добавила, что управе волости не было известно об использовании Георгиевских лент, и в церемонии возложения венков члены управы волости участия не принимали.
Георгиевская ленточка
Орден Святого Георгия был основан русской императрицей Екатериной II в 1769 году. Хотя большевики, пришедшие к власти в России в 1917 году, упразднили награды, носящие имя Георгия, во время Второй мировой войны цвета, символизирующие смелость, вновь были приняты в использование для поощрения оборонной воли солдат. Сайт Propastop пишет, что до недавнего времени цвета Георгия не имели политического значения. Оранжевый и черный символизировали для россиян, прежде всего, мужество отцов, дедов и полководцев. Как добавляет сайт, неудивительно, что умные мастера пропаганды в путинской России решили вернуть эти цвета к жизни. Акция «Георгиевская ленточка» была запущена в России в День Победы 2005 года, а год спустя была объявлена глобальной. Однако введение цветов уже сопровождалось идеологическими мотивами, такими как противодействие оранжевой революции на Украине. Для западных средств массовой информации сочетание оранжево-черного цвета стало отличительной чертой российского империалистического милитаризма.