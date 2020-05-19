Цены на квартиры в Таллинне стабильны: почему это удивляет?

По данным портала, по состоянию на начало мая средняя цена квадратного метра выставленных на продажу квартир в столице составляла 2 372 евро, что всего на один процент меньше, чем в марте. Это колебание в основном связано с небольшим снижением цен предлагающихся на портале трех- и четырехкомнатных квартир.

По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра реально проданных квартир в столице в апреле составила 2055 евро, что показывает, что разница между ценой предложения и ценой сделки составляет чуть более 13 процентов.

«Если на рынке недвижимости уже прозвучали призывы отделить цены от эмоций и снизить их на 20 процентов, то текущая статистика ничего подобного не подтверждает», - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, интерес людей к покупке недвижимости по-прежнему высок, о чем свидетельствуют опросы City24 и большое количество посещений портала, характерное для весны.