С этой недели вновь открыты для посещений музеи, библиотеки и Ботанический сад

«Думаю, многие горожане с нетерпением ждали возможности вновь насладиться возможностями полезного проведения досуга не только виртуально, но и непосредственно на месте, – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Тем более приятно, что библиотеки, музеи и Ботанический сад вновь открыты для посетителей. Все еще действуют некоторые ограничения, но они не мешают получать позитивные эмоции и приятный опыт посещения этих культурных учреждений».

Таллиннский городской музей с этой недели приглашает всех заинтересованных ознакомиться как с новой выставкой, так и постоянной экспозицией. Со вторника, 19 мая, гостей ждут как Городской музей, так и крепостной музей Кик-ин-де-Кек. Со среды, 20 мая, вновь открыты Музей фотографии, Таллиннский русский музей и домик Петра I. Детский музей «МияМилла» открыл уличные площадки еще 11 мая, но поначалу внутренние помещения из соображений безопасности будут закрыты.

С программой, предлагаемой Городским музеем, можно ознакомиться здесь. В помещения музея могут заходить группы не более 10 человек, исключения только для семей, при этом необходимо соблюдать правило 2+2. На входе стоят дезинфицирующие средства для рук, а помещения регулярно очищаются.

Во время чрезвычайной ситуации работники Городского музей подготовили поддерживающие дистанционное обучение материалы и виртуальные экскурсии, которые можно смотреть и использовать в дальнейшем - виртуальный музей по-прежнему открыт.

В понедельник, 18 мая, открыли теплицы Ботанического сада. В центральной части комплекса – Пальмовом доме – ведутся ремонтные работы, но теплицы тропических, субтропических и сухолюбивых растений готовы к визитам посетителей. Тем не менее, сохраняются ограничения – в помещении могут одновременно находиться не более десяти человек, также нужно сохранять дистанцию между людьми. Тем, кто по-прежнему хочет оставаться в безопасности, можно отправиться в виртуальный тур.