С этой недели вновь открыты для посещений музеи, библиотеки и Ботанический сад

В понедельник, 18 мая, вновь открылся для посетителей Ботанический сад и отделения Таллиннской центральной библиотеки. С сегодняшнего дня ждет посетителей и Таллиннский городской музей с филиалами.
«Думаю, многие горожане с нетерпением ждали возможности вновь насладиться возможностями полезного проведения досуга не только виртуально, но и непосредственно на месте, – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Тем более приятно, что библиотеки, музеи и Ботанический сад вновь открыты для посетителей. Все еще действуют некоторые ограничения, но они не мешают получать позитивные эмоции и приятный опыт посещения этих культурных учреждений».
Таллиннский городской музей с этой недели приглашает всех заинтересованных ознакомиться как с новой выставкой, так и постоянной экспозицией. Со вторника, 19 мая, гостей ждут как Городской музей, так и крепостной музей Кик-ин-де-Кек. Со среды, 20 мая, вновь открыты Музей фотографии, Таллиннский русский музей и домик Петра I. Детский музей «МияМилла» открыл уличные площадки еще 11 мая, но поначалу внутренние помещения из соображений безопасности будут закрыты.
С программой, предлагаемой Городским музеем, можно ознакомиться здесь. В помещения музея могут заходить группы не более 10 человек, исключения только для семей, при этом необходимо соблюдать правило 2+2. На входе стоят дезинфицирующие средства для рук, а помещения регулярно очищаются.
Во время чрезвычайной ситуации работники Городского музей подготовили поддерживающие дистанционное обучение материалы и виртуальные экскурсии, которые можно смотреть и использовать в дальнейшем - виртуальный музей по-прежнему открыт.
В понедельник, 18 мая, открыли теплицы Ботанического сада. В центральной части комплекса – Пальмовом доме – ведутся ремонтные работы, но теплицы тропических, субтропических и сухолюбивых растений готовы к визитам посетителей. Тем не менее, сохраняются ограничения – в помещении могут одновременно находиться не более десяти человек, также нужно сохранять дистанцию между людьми. Тем, кто по-прежнему хочет оставаться в безопасности, можно отправиться в виртуальный тур.
С 18 мая в Таллиннской центральной библиотеке вновь можно брать напрокат книги, но только в тех отделениях и филиалах, где это можно делать безопасно. Издания можно брать напрокат по предварительному заказу и бесконтактно. В отделе иностранной литературы и некоторых филиалах можно пользоваться компьютером, но для этого нужно предварительно забронировать время. Услугу предлагают лишь для экстренно необходимых ситуаций, например, для оплаты электронных счетов. Больше информации на странице Таллиннской центральной библиотеки https://keskraamatukogu.ee/ru/lahtiolekuajad-ja-asukohad/.