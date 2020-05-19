Госсуд частично аннулировал планирование участков трассы Rail Baltica

Государственный суд частично удовлетворил кассационную жалобу экологических объединений Public Rail Baltic (ARB) и Эстонского общества охраны природы и аннулировал планирование участков 3A, 4A и 4H трассы Rail Baltica в Пярнуском уезде.
Планирование по уездам Харьюмаа и Рапламаа осталось в силе. Как отметила административная коллегия Госсуда, министр государственного управления незаконно утвердил планирование трассы по Пярнускому уезду, поскольку не установлено влияние Rail Baltica на расположенный рядом с трассой птичий заказник Луйтемаа.
Экспертиза Natura должна проводиться всякий раз, когда на основе предварительной оценки нельзя исключать, что предлагаемая деятельность существенно повлияет на сохранения зоны, находящейся под охраной Natura, отметил Госсуд.