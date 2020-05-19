Госсуд частично аннулировал планирование участков трассы Rail Baltica

Планирование по уездам Харьюмаа и Рапламаа осталось в силе. Как отметила административная коллегия Госсуда, министр государственного управления незаконно утвердил планирование трассы по Пярнускому уезду, поскольку не установлено влияние Rail Baltica на расположенный рядом с трассой птичий заказник Луйтемаа.