Связанные с Nordica предприятия сократят 109 рабочих мест

Три связанных с Nordica предприятия сократят в общей сложности 109 рабочих мест из-за резкого сокращения спроса на авиаперелеты в условиях пандемии коронавируса, передает Rus.ERR.
Соответствующие уведомления поступили в прошлую пятницу в Кассу по безработице от компаний Nordic Crew Management, Regional Jet и PAS Aviation International.
В оказывающей Nordica услуги по аренде пилотов и стюардесс компании Nordic Crew Management, в которой сейчас работает около 160 человек, сократят 69 рабочих мест. Владелец фирмы Тынис Лепп пояснил ERR, что речь идет именно о сокращении рабочих мест, а не людей.
"По сути, если все согласятся с нашим предложением работать с 1 июля с половинной нагрузкой, то мы вообще никого не сократим", - сказал Лепп.