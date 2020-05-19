Связанные с Nordica предприятия сократят 109 рабочих мест

Соответствующие уведомления поступили в прошлую пятницу в Кассу по безработице от компаний Nordic Crew Management, Regional Jet и PAS Aviation International.

В оказывающей Nordica услуги по аренде пилотов и стюардесс компании Nordic Crew Management, в которой сейчас работает около 160 человек, сократят 69 рабочих мест. Владелец фирмы Тынис Лепп пояснил ERR, что речь идет именно о сокращении рабочих мест, а не людей.