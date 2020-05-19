В лаборатории под Москвой произошел взрыв на химической установке: уверяют, что химикаты неопасны

"Взрыв произошел на химической установке в лаборатории неопасных химикатов. Ученый получил ожоги, госпитализирован", - сказал источник.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В мае 2014 года он в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала.