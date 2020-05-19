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В лаборатории под Москвой произошел взрыв на химической установке: уверяют, что химикаты неопасны

Лаборатория.

ФОТО: JEFF PACHOUD/AFP

В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске, Московская область, произошел взрыв, пострадал ученый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел на химической установке в лаборатории неопасных химикатов. Ученый получил ожоги, госпитализирован", - сказал источник.

Пожара за взрывом не последовало.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В мае 2014 года он в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала.

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