Кризис научил руководителей государства воспринимать ученых всерьез

"Скорее, оно дает более четкую правовую основу для действий. В случае необходимости введения в обществе значительно более широких ограничений (например, общенациональных ограничений на мероприятия) в обновленном законе об особом положении также говорится, что такие решения принимаются правительством», - заявила Юрило вчера в прямом эфире Postimees.

Министр юстиции Райво Аэг добавил, что в юридическом смысле особое положение объявляется, когда в обществе происходит значительный сбой или масштабная проблема, но она не настолько велика, чтобы необходимо было объяслять чрезвычайное положение. "Особое положение не требует отдельного решения правительства или агентства. Просто констатируется факт, что возникла ситуация, когда образовалось особое положение, - сказал министр. - Особая ситуация не требует даты окончания или юридических действий. Надо просто следить за развитием событий", - сказал он.

Аэг объяснил, что Закон об особом положении был изменен, чтобы выйти из чрезвычайного положения и назначить Департамент здоровья специальным правоохранительным органом.

«Теперь Департамент здоровья добавлен в список, то есть они также могут налагать ограничения на передвижение на местном или более широком уровне», - сказал министр.

«Общая норма заключается в том, что у нас есть ведомства, которые имеют определенную зону ответственности и работают в ней, - объяснил он необходимость изменить закон. - Это означает, что общество вернется к нормальной жизни, когда власти начнут организовывать жизнь в своей сфере ответственности вместо правительства».

Говоря об уроках кризиса, Юрило указала на тенденцию реализации сценариев анализа рисков. «Какие бы анализы ни проводились, к ним нужно относиться серьезно. Ресурсы и меры должны быть предметом переговоров. Необходимо договориться о том, каковы возможности маленькой страны», - сказала Юрило.

Министр Аэг согласился с этим: "Разумеется, к прогнозам нужно относиться всерьез и готовиться к ним".