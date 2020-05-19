Uber планирует сократить ещё 3000 сотрудников и урезать инвестиции

Менее двух недель назад Uber сообщила о планах уволить 3700 сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору персонала, а также урезать ежегодные расходы на 1 млрд долларов.

Таким образом, в течение месяца Uber планирует избавиться почти от четверти своей рабочей силы.

Кроме того, компания, столкнувшаяся с резким падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавируса, планирует закрыть 45 офисов, и рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов.

В сообщении генерального директора Uber сказано о том, что компания свернёт работу лаборатории искусственного интеллекта, а также переоценит бизнес в сфере грузовых перевозок и автономного вождения. Uber изучает «стратегические альтернативы» для Uber Works, платформы, с помощью которой водители могут найти работу в других компаниях.