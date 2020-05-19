ЕГЭ в России откладывается из-за коронавируса. ФОТО: Sergei Krasnoukhov/Sergei Krasnoukhov/TASS

ЕГЭ в России откладывается из-за коронавируса. Чиновники спорят, когда его лучше провести. Большинство опрошенных Би-би-си школьников и учителей хотят, чтобы единый госэкзамен все же провели пораньше - так будет "меньше нервотрепки". Прежде всего их пугает неопределенность.

Министерство просвещения России на прошлой неделе, 13 мая, уже второй раз объявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ. Новую дату начала единого государственного экзамена в министерстве пообещали назвать в ближайшие дни.

Министерство образования и науки вместе с союзом ректоров просит провести ЕГЭ скорее, чтобы до сентября абитуриенты успели поступить в вузы. Ведомство допускает его проведение в онлайн-формате, в министерстве просвещения против этого.

Рособрнадзор, подведомственный министерству просвещения, советует не спешить с экзаменами. Руководитель этой федеральной службы Анзор Мусаев предложил провести ЕГЭ с 4-го по 25-е или даже с 11 по 31 августа, сообщал ТАСС. Идею онлайн-экзамена в ведомстве считают плохой - из-за недостатка компьютеров у школьников и невозможности контролировать честность учеников.

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко 8 мая заявил, что экзамен безопасно будет проводить только в августе-сентябре. А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) просил премьера Михаила Мишустина и вовсе отменить ЕГЭ (коммунисты давно выступают против единого госэкзамена).

"Неясность ситуации губит остатки уверенности в себе"

Опрошенные Би-би-си учителя сходятся в том, что ЕГЭ, по их мнению, нужно провести поскорее.

"Июль - крайний срок, когда должны быть сданы экзамены, чтобы потом было время отдохнуть", - сказал Би-би-си учитель истории из Нижегородской области и член совета профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков. Он убежден, что для школьников тяжело до августа включительно готовиться к экзаменам, затем сразу сдать их, и, без перерыва на каникулы, пойти учиться в вуз.

"Нервотрепку" для детей и родителей лучше прекратить как можно раньше, согласен председатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий. Ведь из-за таких сроков учителя также окажутся вымотаны, считает он.

"Многие учителя работают на ЕГЭ, - рассказал Би-би-си Луховицкий. - Это тяжелая нервная работа, связанная с большим риском. Ситуация, когда ЕГЭ проводится в августе-сентябре, означает, что учителя после этой дико напряженной работы вынуждены будут сразу выходить на работу в школу".

"Нельзя быть на пике формы долго - это знают все, кто занимается спортом", - проводит аналогию Юрий Подкопаев, замдиректора по организации образовательной среды в "Новой школе" в Москве. В карантин его одиннадцатиклассники стали показывать более слабые результаты в учебе.

"Неясность ситуации губит остатки уверенности в себе и интеллектуальной активности, - рассуждает Подкопаев. - Добавим к этому замкнутое пространство, семейные ситуации, а не дай бог, у ребенка кто-то болеет или умер. Единицы могут собраться в этот момент и на зубах вытягивать учебу". Он также выступает за скорейшее проведение экзаменов.

У учителя информатики в деревне Воронежской области Владислава Акульшина противоположное мнение: чем позже проведут ЕГЭ, тем меньше рисков заразиться коронавирусом.

"Мы стоим перед выбором: либо заразится много людей, либо мы своим комфортом немного поступимся", - говорит он.

Луховицкий возражает: школьники все равно не досидят дома до августа, поскольку режим самоизоляции в России летом явно закончится: "А если изоляции не будет, дети все равно будут ходить, гулять, общаться, ездить к репетиторам".

Карантин и ЕГЭ: как готовиться

В этом году победителей Всероссийской олимпиады - она позволяет поступить в вуз без экзаменов - больше обычного. Олимпиаду остановили из-за эпидемии, а всех, кто дошел до финала, приравняли к победителям.

Из-за этого сильно снизились шансы на поступление остальных абитуриентов, замечает Подкопаев: "Даже если ученик успешно сдаст ЕГЭ, все места в лучших вузах будут заняты".

Поэтому учащиеся и учителя замечают, что освободившиеся до ЕГЭ время надо использовать по максимуму.

Одиннадцатиклассник из Малоярославца Дмитрий Беляк надеется, что, если ЕГЭ перенесут на август, учителя помогут ему не забыть материал и будут проводить дополнительные занятия хотя бы два раза в неделю: "Иначе какой ученик будет летом сидеть за учебниками?"

Учительница обществознания в его школе Рената Давлетова собирается заниматься с выпускниками весь июнь.

"Если бы я была ребенком, я бы решила: о, классно, у меня есть еще месяц! И не стала бы ничего повторять. Поэтому я решила, что буду с ними заниматься - естественно, по их желанию", - говорит она.

Поскольку даты ЕГЭ еще неизвестны, в школе сказали, что в случае чего вызовут учителей из отпусков обратно. Давлетова приехала в Калужскую область по программе "Учитель для России", ей хочется летом съездить в родной Петербург, но, возможно, придется оттуда срочно возвращаться.

Из-за аврального введения дистанционного обучения учителя и так в стрессе и в растерянности, разъясняет глава профсоюза "Учитель" Луховицкий. "Нам в профсоюз массово пишут люди: а что у нас с отпуском, а как у нас будет проходить июнь и июль, а неужели и в сентябре будет дистанционное образование? - рассказывает он. - Эта мысль всех приводит в ужас. Сейчас надо поскорее дать всем возможность выдохнуть".

"За" и "против" онлайн-ЕГЭ

Главное препятствие для проведения онлайн-ЕГЭ - ученики могут все списать.

Учитель информатики Акульшин уверен: власти не решатся на онлайн-ЕГЭ, поскольку не успеют создать надежную онлайн-платформу с защитой от списывания. "У нас и к очному формату нет доверия, потому что списывают", - замечает он.

"И на очном ЕГЭ, если человек захочет, он пронесет шпаргалку", - парирует одиннадцатиклассница Василиса Малова из села в Калужской области. Она выступает за онлайн-экзамены, потому что иначе в селах не избежать скученности детей: "У нас в районе не так много школ, тем более таких, которые оборудованы камерами, металлоискателями, чтобы проводить ЕГЭ".

"Почему-то органы власти не доверяют учителям - нас постоянно проверяют, мониторят, думают, что нам лишь бы ничего реального не делать. И то же касается детей, - возмущается учитель истории Казаков. - Считается, что у нас такой народ, все подлецы и обязательно все спишут. В этой ситуации, когда мы столкнулись с такой серьезной проблемой, нужно доверять друг другу".

Но даже школьники друг другу особо не доверяют. Александра Круглова из города Покров Владимирской области - олимпиадница, идет на медаль и собирается поступать в столичные вузы. Сдавать ЕГЭ в режиме онлайн ей было бы "неприятненько".

"Мы все родились с компьютерами в руках, от этого способность списывать увеличивается. Человек, который идет на медаль, не будет списывать, а напишет действительно хорошо - а будут дети, которые ничего не делали и вовремя успели списать", - считает Круглова.

Она надеется, что ЕГЭ отменят, а в вузы будут принимать по оценкам в аттестате - тогда, по ее мнению, те, кто все эти годы в школе действительно старался, получат преимущество.

А может вовсе отменить?

Школьники разошлись во мнениях насчет того, можно ли ЕГЭ и вовсе отменить.

"Недавно в сети была новость, дескать, ЕГЭ отменяют. Знакомая звонит мне и начинает рыдать в трубку: зачем я тогда готовилась!" - рассказывает школьник Никита Тютиков. Он еще в 10-м классе, но к ЕГЭ уже готовится.

Если ЕГЭ отменят, окажется, все было зря, сокрушается Тютиков. "Это время, силы и деньги, выкинутые в никуда, - говорит он. - Многие школьники готовятся с репетиторами, люди последние деньги тратят, чтобы помочь детям поступить".

А вот другой школьник, 11-классник и основатель профсоюза "Ученик" Леонид Шайдуров, за отмену единых госэкзаменов. "Тут альтернатива - либо рисковать здоровьем ради министерства просвещения, либо перенести экзамен на то время, когда пандемия уменьшится", - считает он. Шайдуров за то, чтобы в вузы принимали по своим конкурсам, как до введения единого госэкзамена.

"Менять правила поступления в текущей ситуации - это преступление, - возражает Подкопаев из "Новой школы". - Никакие вузы так быстро не придумают справедливые вступительные испытания. Здесь будет большое количество ошибок и спешки".

В 11-м классе ученики перестают обращать внимание на школьные оценки и забрасывают учебу по тем предметам, по которым не планируют сдавать ЕГЭ, говорит Луховицкий. Внезапно сделать решающим фактором именно школьные оценки, а не баллы ЕГЭ, - "значит глобально испортить жизнь выпускникам", предупреждает он.

"Как на пороховой бочке"

Разные прогнозы по дате и форме проведения ЕГЭ от различных ведомств сбивают учеников и учителей с толку. "Больше всего раздражает именно боязнь представителей власти хоть что-нибудь определенно сказать", - говорит Луховицкий.

Не ясна и ситуация с призывом в армию. 9 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов сказал, что весенний призыв одиннадцатиклассникам не грозит - им дадут сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Но теперь, когда ЕГЭ, возможно, сдвинется на август, выпускникам, возможно, будет угрожать осенний призыв.

Одиннадцатиклассник Дмитрий из Малоярославца рассказывает, что его другу в военкомате дали отсрочку до октября. Ему самому 18 исполнится в июле - так что в осенний призыв он может попасть.

"Непонятно, что будет. Если в других странах более-менее информируют население, то у нас такого нет", - жалуется он.

"13 мая ряд руководителей разных ведомств выступили с противоречивыми данными. Это самое плохое, что могло произойти, - говорит Подкопаев из "Новой школы". - Бессилие и бессмысленность происходящего рождают панику и отчаяние, которых надо было бы избежать".

Подкопаев ждет от чиновников если не окончательного решения, то хотя бы ответа на вопрос, какой должна быть эпидемиологическая обстановка, чтобы ЕГЭ разрешили сдавать очно.

В "Новой школе" опросили одиннадцатиклассников, что их тревожит больше всего. Большинство, 76%, респондентов, назвали неопределенность, 50% - личные проблемы, отсутствие общения с друзьями, 40% - размышления о будущем.

Круглова из Покрова собирается поступать в медицинский вуз и сейчас чувствует себя "как на пороховой бочке". "Самое тяжелое - я не знаю, что будет дальше, - сетует она. - У меня самый тяжелый период - переход во взрослую жизнь, от поступления зависит вся моя жизнь, и она начинается с вот таких неурядиц. Это ужас".