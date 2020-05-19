В Китае новая вспышка Covid-19, на карантине более 100 миллионов человек

Отмечается, что карантин введен в городах Цзилинь и Шулань. По сведениям местных СМИ, в обоих городах выявили 34 и три случая инфицирования Covid-19 соответственно, передает Rus.TVNET.

Власти Шуланя 18 мая закрыли на карантин жилые дома, в которых живут люди с подозрением на коронавирус, в Цзилинь - остановлено транспортное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

Местные власти достоверно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что коронавирус завезли люди, вернувшиеся из России: провинция Цзилинь граничит с российским Приморьем.

В Приморье приостановили допуск грузовиков к пунктам пропуска на границе с Китаем

Движение грузовиков к пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморье с 20 мая приостанавливается на десять дней по решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.