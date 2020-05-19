Как в Голландии: углекислый газ с нарвских электростанций хотят использовать для выращивания овощей

В поселке Синимяэ, который входит в состав Нарва-Йыэсуу, в понедельник прошло публичное обсуждение инициирования детальной планировки - в Аувере рядом с Эстонской электростанцией планируется построить завод, который будет улавливать углекислый газ, образующийся при сжигании сланца. Газ будет направляться в большое парниковое хозяйство, чтобы ускорять рост растений. Подобные комплексы есть в Голландии, которая вообще славятся высокотехнологичным сельским хозяйством, но для остального мира это большая редкость.
Собирать углекислый газ, чтобы сохранить право выбрасывать его
Реализацией проекта агропарка занимается созданный государством и местными самоуправлениями Фонд развития промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA). Организация получает от государства землю, строит на ней дороги и другую инфраструктуру, а затем продает подготовленные участки инвесторам, обычно иностранным. Сейчас действуют промпарки в Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и два промпарка в Нарве.
Руководитель IVIA Теэт Куусмик отмечает, что при всех проблемах сланцевая промышленность развивается - решение строить в Аувере второй завод сланцевого масла Enefit280 принято, завод Eesti Energia по рафинированию сланцевого масла, если его решат строить, также, скорее всего, разместится в этом районе.
“Если это инвестиционное решение будет принято, обязательно нужно построить здесь и завод по производству водорода, - добавляет он. - Водород - это топливо будущего. И здесь - единственная возможность поставить в Эстонии такой завод”.
Теэт Куусмик считает необходимым дополнить этот промышленный кластер также заводом по улавливанию углекислого газа. В Евросоюзе принято решение за следующие 30 лет добиться климатической нейтральности - выбрасывать в атмосферу не больше углекислого газа, чем изымать из атмосферы различными способами. Сланцевая промышленность в таких условиях может сохраниться, если атмосферу очищать от СО2 в таких же промышленных масштабах, в каких идет выброс СО2 при сжигании сланца и других технологических процессах.
По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, энергетический концерн поддерживает инициативу IVIA:
“Мы встретились с IVIA, знаем об этих планах и учитываем развитие агропарка. Eesti Energia может обеспечить агропарк теплом и электроэнергией, но мы также, безусловно, можем поделиться и своими знаниями”.
Eesti Energia планирует в ближайшее время начать изучение технологий, позволяющих улавливать углекислый газ или уменьшать его выбросы.
Как это будет работать?
Заводы по добыче углекислого газа из воздуха уже работают в разных странах мира. Углекислый газ используется для изготовления сухого льда, огнетушителей, в пищевой промышленности (при упаковке мяса, для изготовления лимонада и пива). В небольшой по площади Голландии, которая является вторым в мире после США экспортером продовольствия в мире, углекислым газом начали насыщать теплицы, чтобы ускорить рост овощей, фруктов и цветов. Эту технологию Фонд развития промпарков Ида-Вирумаа предлагает применить и на Северо-Востоке Эстонии.
Под большие парниковые хозяйства планируется выделить самую старую часть карьера “Нарва”, недалеко от пограничной реки. Эти земли давно рекультивированы - весь сланец здесь добыт, на территории высажен лес. Деревья постепенно вырубают, заменяя новыми саженцами.
Это место, по словам Теэта Куусмика - единственное в Эстонии, где есть экономический смысл строить подобный агропарк - только здесь есть вода из Наровы, излишняя тепловая энергия от электростанций в 2-3 раза дешевле средней по Эстонии, электричество без сетевой платы на 30-50% дешевле обычного, большие выбросы углекислого газа, зола для удобрения и достаточно мощная электрическая подстанция. Такой набор возможностей позволяет двигаться к экономике замкнутого цикла - отходы одного производства использовать для выпуска продукции на другом.
Фонд развития промпарков занимается проектом агропарка уже около года. Если город Нарва-Йыэсуу одобрит детальную планировку, а все исследования и проекты будут завершены в срок, первые инвесторы смогут покупать участки для теплиц в 2022-23 годах. В IVIA заверяют, что потенциальные инвесторы уже есть.
Местные жители: а как же лес?
По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, вырубка леса для строительства агропарка является очень щекотливым моментом. Специалист управы по окружающей среде Яан Метсис заметил на публичном обсуждении:
“Площадь будущего агропарка - 1600 гектар. Сейчас это лес. Как вы будете позиционировать город Нарва-Йыэсуу, который разом вырубает 1600 гектар леса? Лес тоже поглощает СО2, а мы его вырубаем, чтобы делать парники, которые поглощают СО2”.
Теет Куусмик ответил, что завод будет поглощать из атмосферы в тысячи раз больше СО2, чем лес. В целом, руководитель IVIA упирает на то, что за последние 30 лет количество рабочих мест в Ида-Вирумаа сократилось вдвое, а население - почти на 40%. Агропарк поможет переломить эту тенденцию, ради чего лесом можно пожертвовать.
Гладко будет на бумаге?
Один из участников обсуждения заметил, что в рекультивированной части карьера “Нарва” глубина оврагов достигает 15 метров. Для того, чтобы строить там что-то, в том числе парники, сначала нужно будет провести огромные землеройные работы. В IVIA считают, что вполне справятся с этим.
Участники обсуждения также высказывали беспокойство воздействием агропарка на экологию. Оценка воздействия на окружающую среду сейчас только начнет проводиться. Хотя планируемый комплекс должен скорее улучшать экологическую ситуацию в регионе, очищая воздух, некоторые владельцы расположенных рядом дачных участков опасаются, что может возникнуть какой-то неучтенный заранее вред.
Фонду развития промпарков также ставили на вид, что, хотя он управляет сотнями участков, реально землю в промпарках купили пока только 34 предприятия, а запустили свои производства - только 15. Не получится ли, что и агропарк будет пустовать, спросил один из участников встречи. Представители фонда заверили, что на все необходимые процедуры и на привлечение инвесторов нужно время, и постепенно все промпарки заработают в полную силу.
Пока загрязнять дешевле, чем не загрязнять
Две участницы публичного обсуждения отмечали, что весь проект агропарка критически зависит от будущего сланцевой промышленности. Если она прекратит работу, невозможно будет использовать и агропарк.
С другой стороны, возможно, улавливание углекислого газа может решить проблему дорогих квот на выброс СО2. Теэт Куусмик признает, что пока выгоднее платить за выброс углекислого газа в атмосферу - цена квот на выброс дошла до 25 евро за тонну, после чего немного упала, а улавливание углекислого газа из атмосферы с помощью имеющихся сейчас технологий стоит 30-40 евро за тонну.
“Но технология очень быстро уменьшает цены, и, я думаю, в течение трех-четырех-пяти лет квоты и очистка будут стоить одинаково, - считает Куусмик. - Также важно, что в этом году инновационный фонд Еврокомиссии начинает поддерживать проекты по улавливанию СО2. Это значит, что предприятия смогут ходатайствовать о пособии 60% от инвестиций и еще на шесть лет - 60% от операционных расходов. То есть, в этом случае вылавливание СО2 становится экономически выгодным - или для самого предприятия-загрязнителя, или для предприятия, которое может предлагать такую услугу”.
“Технологии улавливания углекислого газа со временем дешевеют, но стоимость этих технологий еще не достигла уровня, необходимого для крупномасштабного промышленного развертывания”, - говорит Прийт Лутс.
Мэр Нарвы-Йыэсуу Максим Ильин считает проект технически сложным, но перспективным и отмечает, что агропарк позволил бы разнообразить экономику местного самоуправления. Он рассказал, что во время чрезвычайного положения депутатские комиссии по природоохране и по городскому хозяйству удаленно обсуждали идею агропарка, но теперь обсуждение продолжится уже при личных встречах. По словам Ильина, были высказаны мнения и в поддержку проекта, и против него.