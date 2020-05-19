Как в Голландии: углекислый газ с нарвских электростанций хотят использовать для выращивания овощей

Фонд развития промпарков занимается проектом агропарка уже около года. Если город Нарва-Йыэсуу одобрит детальную планировку, а все исследования и проекты будут завершены в срок, первые инвесторы смогут покупать участки для теплиц в 2022-23 годах. В IVIA заверяют, что потенциальные инвесторы уже есть.

Теэт Куусмик представляет идею строительства агропарка жителям Нарва-Йыэсуу в спортзале синимяэской школы. ФОТО: Николай Андреев

Местные жители: а как же лес?

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, вырубка леса для строительства агропарка является очень щекотливым моментом. Специалист управы по окружающей среде Яан Метсис заметил на публичном обсуждении:

“Площадь будущего агропарка - 1600 гектар. Сейчас это лес. Как вы будете позиционировать город Нарва-Йыэсуу, который разом вырубает 1600 гектар леса? Лес тоже поглощает СО2, а мы его вырубаем, чтобы делать парники, которые поглощают СО2”.

Теет Куусмик ответил, что завод будет поглощать из атмосферы в тысячи раз больше СО2, чем лес. В целом, руководитель IVIA упирает на то, что за последние 30 лет количество рабочих мест в Ида-Вирумаа сократилось вдвое, а население - почти на 40%. Агропарк поможет переломить эту тенденцию, ради чего лесом можно пожертвовать.

Гладко будет на бумаге?

Один из участников обсуждения заметил, что в рекультивированной части карьера “Нарва” глубина оврагов достигает 15 метров. Для того, чтобы строить там что-то, в том числе парники, сначала нужно будет провести огромные землеройные работы. В IVIA считают, что вполне справятся с этим.

Участники обсуждения также высказывали беспокойство воздействием агропарка на экологию. Оценка воздействия на окружающую среду сейчас только начнет проводиться. Хотя планируемый комплекс должен скорее улучшать экологическую ситуацию в регионе, очищая воздух, некоторые владельцы расположенных рядом дачных участков опасаются, что может возникнуть какой-то неучтенный заранее вред.

Фонду развития промпарков также ставили на вид, что, хотя он управляет сотнями участков, реально землю в промпарках купили пока только 34 предприятия, а запустили свои производства - только 15. Не получится ли, что и агропарк будет пустовать, спросил один из участников встречи. Представители фонда заверили, что на все необходимые процедуры и на привлечение инвесторов нужно время, и постепенно все промпарки заработают в полную силу.

Пока загрязнять дешевле, чем не загрязнять

Две участницы публичного обсуждения отмечали, что весь проект агропарка критически зависит от будущего сланцевой промышленности. Если она прекратит работу, невозможно будет использовать и агропарк.

С другой стороны, возможно, улавливание углекислого газа может решить проблему дорогих квот на выброс СО2. Теэт Куусмик признает, что пока выгоднее платить за выброс углекислого газа в атмосферу - цена квот на выброс дошла до 25 евро за тонну, после чего немного упала, а улавливание углекислого газа из атмосферы с помощью имеющихся сейчас технологий стоит 30-40 евро за тонну.

“Но технология очень быстро уменьшает цены, и, я думаю, в течение трех-четырех-пяти лет квоты и очистка будут стоить одинаково, - считает Куусмик. - Также важно, что в этом году инновационный фонд Еврокомиссии начинает поддерживать проекты по улавливанию СО2. Это значит, что предприятия смогут ходатайствовать о пособии 60% от инвестиций и еще на шесть лет - 60% от операционных расходов. То есть, в этом случае вылавливание СО2 становится экономически выгодным - или для самого предприятия-загрязнителя, или для предприятия, которое может предлагать такую услугу”.

“Технологии улавливания углекислого газа со временем дешевеют, но стоимость этих технологий еще не достигла уровня, необходимого для крупномасштабного промышленного развертывания”, - говорит Прийт Лутс.