Испания начнет принимать туристов с конца июня. Карантин для иностранцев отменяется

Испанские власти подтверждают, что готовы начать туристический сезон с середины лета, пишет Фонтанка.
«Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность. Мы должны сделать Испанию привлекательной страной с точки зрения безопасности», — цитирует 19 мая заявление министра транспорта Хосе Луис Абалоса Reuters.
По его словам, к середине лета будет отменен 14-дневный карантин для приезжающих в страну. Накануне Абалос сообщил о том, что туристическая отрасль начнет восстанавливаться после того, как будут сняты ограничения на перемещения внутри страны.
В Испании зафиксировано уже 232 тысячи случаев COVID-2019. Турция ранее также заявила, что ждет туристов с конца мая.