Вт, 19.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
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Испания начнет принимать туристов с конца июня. Карантин для иностранцев отменяется

Набережная в Барселоне

ФОТО: Paco Freire/ZUMAPRESS.com

Испанские власти подтверждают, что готовы начать туристический сезон с середины лета, пишет Фонтанка.

«Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность. Мы должны сделать Испанию привлекательной страной с точки зрения безопасности», — цитирует 19 мая заявление министра транспорта Хосе Луис Абалоса Reuters.

По его словам, к середине лета будет отменен 14-дневный карантин для приезжающих в страну. Накануне Абалос сообщил о том, что туристическая отрасль начнет восстанавливаться после того, как будут сняты ограничения на перемещения внутри страны.

В Испании зафиксировано уже 232 тысячи случаев COVID-2019. Турция ранее также заявила, что ждет туристов с конца мая. 

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