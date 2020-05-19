Министр финансов Латвии сказал, что в Эстонии гораздо выше рост безработицы. Правда ли это?

Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") в передаче LTV "1:1" заявил, что уровень безработицы в соседних странах намного выше, потому что для того, чтобы получить государственную субсидию за простой работников, предприятия должны обеспечить софинансирование, передает Rus.TVNET.
Однако данные показывают другую картину: зарегистрированная безработица во всех трех странах растет очень схоже, и на этот показатель может влиять не только тип государственной помощи, но и другие обстоятельства: например, различные ограничения на предпринимательскую деятельность.
В передаче Рейрс ответил на вопросы журналиста Гундара Редерса о критериях предоставления пособий по случаю простоя. Министр отметил, что целью прежде всего было поддержание жизнеспособных компаний, которые могли бы возобновить деятельность и гарантировать, что люди не пополнят ряды безработных.
Для сравнения Рейрс упомянул соседние страны, где предприниматели для получения пособий по простою должны обеспечить софинансирование, хотя оборота нет вообще.
"И именно поэтому мы решили дать пособие без софинансирования. В соседних странах оно есть, поэтому рост безработицы там намного выше, чем в Латвии", - сказал Рейрс.
Выше ли безработица в Эстонии и Литве?
Re:Check попытался выяснить, о каком периоде времени говорил Рейрс. Директор департамента коммуникаций Министерства финансов Алексис Яроцкис ответил, что министр использовал подготовленную Государственным агентством занятости (NVA) информацию об уровне безработицы в первый месяц после объявления режима чрезвычайной ситуации во всех трех странах Балтии.
Конкретные данные показывают рост безработицы с 23 марта по 14 апреля, на тот момент он был очень схожим во всех странах. Уровень безработицы, зарегистрированный в Латвии, вырос за этот период на 1% - с 6,4% до 7,4%. В Эстонии на 1,1% - с 6% до 7,1%. В Литве на 1,3% - с 9,5% до 10,8%.
Таким образом, утверждение о том, что у соседей прирост намного выше, является необоснованным.
Re:Check также сравнил уровень безработицы за более длительный период времени - с 23 марта по 11 мая, то есть за день до интервью Рейрса. Согласно информации, предоставленной NVA, уровень безработицы в Латвии на 11 мая составил 8,2%. В Эстонии - 7,7% (на 10 мая), а в Литве - 11,3%, сообщили общественные СМИ обеих стран. Также в этот период прирост был одинаковым во всех трех странах - в Латвии и Литве - 1,8%, в Эстонии - 1,7%.
Требуется ли софинансирование в Литве и Эстонии?
Чтобы получить государственную субсидию за частичный или полный простой, предприниматели в обеих соседних странах действительно должны внести доплату.
В Эстонии размер субсидии составляет 70% от средней заработной платы, но не более 1000 евро.
Предприниматель должен самостоятельно предоставить работнику зарплату не менее 150 евро, сообщает Эстонская касса по безработице.
Такая поддержка предоставляется компаниям, чей оборот сократился как минимум на 30% по сравнению с тем же месяцем год назад и которые не могут обеспечить занятость как минимум для 30% работников.
В Литве во время карантина компания может получать субсидии в размере 90% от заработной платы сотрудника, если она не превышает 607 евро брутто, или 70% от заработной платы сотрудника, если она не превышает 910 евро брутто, свидетельствуют данные Министерства социального обеспечения и труда Литвы.
Это означает, что работник может получать более высокую зарплату, если работодатель сам платит большую часть.
В обоих случаях работник с трудовым договором на полный рабочий день получает как минимум минимальную месячную зарплату. Компания также должна соответствовать другим условиям, таким как сохранение не менее 50% своих сотрудников и после получения субсидий.
Обстоятельства не были одинаковыми
Рейрс сказал, что безработица у нас росла медленнее, потому что с предпринимателей не требовали доплату к заработной плате на время простоя. Однако следует учесть, что это не единственное отличие в предпринимательской среде.
Covid-19 Латвию затронул меньше, и ограничения с целью предотвратить распространение Covid-19 у нас были одними из самых слабых в ЕС.
Например, магазинам не разрешалось работать только по выходным, а в Эстонии и Литве их приходилось закрывать и в будние дни. В Литве, где непродовольственные и строительные магазины возобновили свою деятельность только 22 апреля, был сделан вывод о том, что каждый четвертый новый безработный ранее работал в торговле. Торговые ограничения там вступили в силу на неделю раньше, чем в Латвии. В Эстонии им было разрешено возобновить работу только 11 мая.
Вывод: заявление министра финансов о том, что в Эстонии и Литве наблюдается гораздо более высокий рост безработицы, не соответствует действительности. Кроме того, следует учитывать, что по крайней мере в некоторых отраслях обеих соседних стран были более строгие ограничения для предпринимателей, чем в Латвии.