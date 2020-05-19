Мнистр финансов Латвии сказал, что в Эстонии гораздо выше рост безработицы. Правда ли это?

Однако данные показывают другую картину: зарегистрированная безработица во всех трех странах растет очень схоже, и на этот показатель может влиять не только тип государственной помощи, но и другие обстоятельства - например, различные ограничения на предпринимательскую деятельность.

В передаче Рейрс ответил на вопросы журналиста Гундара Редерса о критериях предоставления пособий по случаю простоя. Министр отметил, что целью прежде всего было поддержание жизнеспособных компаний, которые могли бы возобновить деятельность и гарантировать, что люди не пополнят ряды безработных.

Для сравнения Рейрс упомянул соседние страны, где предприниматели для получения пособий по простою должны обеспечить софинансирование, хотя оборота нет вообще.

"И именно поэтому мы решили дать пособие без софинансирования. В соседних странах оно есть, поэтому рост безработицы там намного выше, чем в Латвии", - сказал Рейрс.

Выше ли безработица в Эстонии и Литве?

Re:Check попытался выяснить, о каком периоде времени говорил Рейрс. Директор департамента коммуникаций Министерства финансов Алексис Яроцкис ответил, что министр использовал подготовленную Государственным агентством занятости (NVA) информацию об уровне безработицы в первый месяц после объявления режима чрезвычайной ситуации во всех трех странах Балтии.

Конкретные данные показывают рост безработицы с 23 марта по 14 апреля, на тот момент он был очень схожим во всех странах. Уровень безработицы, зарегистрированный в Латвии, вырос за этот период на 1% - с 6,4% до 7,4%. В Эстонии на 1,1% - с 6% до 7,1%. В Литве на 1,3% - с 9,5% до 10,8%.

Таким образом, утверждение о том, что у соседей прирост намного выше, является необоснованным.

ФОТО: Re:Baltica

Re:Check также сравнил уровень безработицы за более длительный период времени - с 23 марта по 11 мая, то есть за день до интервью Рейрса. Согласно информации, предоставленной NVA, уровень безработицы в Латвии на 11 мая составил 8,2%. В Эстонии - 7,7% (на 10 мая), а в Литве - 11,3%, сообщили общественные СМИ обеих стран. Также в этот период прирост был одинаковым во всех трех странах - в Латвии и Литве - 1,8%, в Эстонии - 1,7%.

Требуется ли софинансирование в Литве и Эстонии?

Чтобы получить государственную субсидию за частичный или полный простой, предприниматели в обеих соседних странах действительно должны внести доплату.

В Эстонии размер субсидии составляет 70% от средней заработной платы, но не более 1000 евро.

Предприниматель должен самостоятельно предоставить работнику зарплату не менее 150 евро, сообщает Эстонская касса по безработице.

Такая поддержка предоставляется компаниям, чей оборот сократился как минимум на 30% по сравнению с тем же месяцем год назад и которые не могут обеспечить занятость как минимум для 30% работников.